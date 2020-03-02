Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли рассказал о мерах, которые принимают в Европарламенте, чтобы предупредить риск распространения коронавируса в представительской ассамблее ЕС.
По его словам, в здание ограничивается доступ для посетителей.
Один посетитель, заболевший коронавирусом, придя в парламент, заразит человек пятьдесят, и этого мы не хотим, — заявил глава ЕП.
По его словам, ряд депутатов представляют зоны, наиболее затронутые коронавирусом, но нельзя ограничивать их присутствие в Европарламенте. Сассоли подчеркнул, что они должны проявлять ответственность и внимание.
Административный персонал, который был в зоне риска, работает из дома по видеосвязи. Глава ЕП подчеркнул, что это является не рекомендацией, а предписанием.
Кроме депутатов Давид Сассоли призвал проявлять ответственность журналистов, особенно если они побывали в зонах, которые были поражены заболеванием. Он подчеркнул, что журналисты не изгоняются из Европарламента на период чрезвычайных мер.
Пока нет вакцины, мы должны проявлять наибольшую предусмотрительность, — отметил Сассоли.
Он подчеркнул, что плановая деятельность парламента будет обеспечена. Слушания не будут проводиться в комитетах, куда приглашаются участники со стороны, также будут ограничены делегации,
NEWS.ru писал, что в Италии число жертв коронавируса достигло 52 человек.
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