https://static.news.ru/photo/9c7855d4-5cb9-11ea-9dbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли рассказал о мерах, которые принимают в Европарламенте, чтобы предупредить риск распространения коронавируса в представительской ассамблее ЕС.

По его словам, в здание ограничивается доступ для посетителей.

Один посетитель, заболевший коронавирусом, придя в парламент, заразит человек пятьдесят, и этого мы не хотим, — заявил глава ЕП.

По его словам, ряд депутатов представляют зоны, наиболее затронутые коронавирусом, но нельзя ограничивать их присутствие в Европарламенте. Сассоли подчеркнул, что они должны проявлять ответственность и внимание.

Административный персонал, который был в зоне риска, работает из дома по видеосвязи. Глава ЕП подчеркнул, что это является не рекомендацией, а предписанием.

Кроме депутатов Давид Сассоли призвал проявлять ответственность журналистов, особенно если они побывали в зонах, которые были поражены заболеванием. Он подчеркнул, что журналисты не изгоняются из Европарламента на период чрезвычайных мер.

Пока нет вакцины, мы должны проявлять наибольшую предусмотрительность, — отметил Сассоли.

Он подчеркнул, что плановая деятельность парламента будет обеспечена. Слушания не будут проводиться в комитетах, куда приглашаются участники со стороны, также будут ограничены делегации, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что в Италии число жертв коронавируса достигло 52 человек.