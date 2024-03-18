Европа включит заднюю: выборы признают, а с Путиным будут здороваться

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Владимир Путин

Как водится, первыми заголосили о непризнании российских президентских выборов наши иноагенты, которые в преддверии 15–17 марта усиленно отрабатывали методички Брюсселя. Фактически они создавали иллюзию общественного мнения. Затем призыв бойкота перешел на следующую стадию «прокачки» — его стала озвучивать прибалтийская политическая массовка. Наконец, включилась солидная пресса, которая со ссылками на собственные источники стала вбрасывать информацию, что Запад может не признать результаты выборов. Правда, лишь в новых регионах России. Но все это выглядит просто хорошей миной при натужной игре.

Шантаж не удастся

Понятно, что идея непризнания наших выборов и легитимности президента Путина давно греет души многих русофобов. Вот только даже самые отъявленные из них отдают себе отчет, что это не просто красивая комбинация, вписывающаяся в бесчисленный перечень антироссийских санкций.

Фактически непризнание результатов выборов может привести к полному разрыву дипломатических отношений. Действительно, как можно поддерживать связи со страной, которой ты отказываешь в субъектности? О каких тогда переговорах может идти речь или обмене стратегической информацией? А ведь стороны до сих пор уведомляют друг друга, например, об испытательных запусках стратегических носителей. А информационный вакуум может по ошибке привести к войне взаимного уничтожения.

Поэтому переходящие в визг крики о непризнании российских выборов некоторое время еще будут раздаваться с оглядкой на Вашингтон. Но очевидно, что Белый дом ограничится объявлением их «несвободными и несправедливыми». Впрочем, как и всегда.

Фото: Cao Yang/XinHua/Global Look Press Владимир Путин

Нет западного единства

Чтобы надавить на Россию путем непризнания выборов, необходимо единство всего коллективного Запада. Но, как мы видим, его не удается достигать и по куда менее болезненным вопросам.

Очевидно, что часть стран — членов Евросоюза высказались бы против, хоть и с ритуальными оговорками. В их числе могли быть Кипр, Венгрия, Словакия, Греция. Нельзя забывать, что идет работа по подготовке визита Владимира Путина в Турцию, натовскую страну. То есть у Анкары нет никаких сомнений в легитимности российского президента.

Собственно, уж и в Брюсселе пошли разговоры, что факт такого непризнания — индивидуальный выбор каждой из стран. Вот только в таком случае государство, что решилось бы на такой бессмысленный демарш, оказалось бы в изоляции. Поскольку участвовать в коллективных контактах с Москвой больше не смогло бы.

Выборы на новых территориях

Впрочем, наши оппоненты надеются испортить нам праздник, не признав итоги выборов на новых территориях. Тут расклад понятен: мол, Западом территории эти признаются частью Украины, а значит, сама организация там выборов президента России незаконна.

Надо сказать, такая постановка вопроса изначально абсурдна. С тем же успехом можно не признавать итоги голосования в Таиланде, в Бразилии или даже в самих США. Вы можете упорно игнорировать новые географические и стратегические реалии, но никто не может запретить обладателям российского гражданства голосовать в любой точке мира.

Так что все крики по поводу наших выборов — как тот пар, который уйдет в пропагандистский свисток. Тем более что готовившиеся нам «сюрпризы» типа атак на границы наших исторических областей провалились.

Да, папа римский Франциск уж поздравил Владимира Путина с избранием. Но что тут удивляться? «Мы — русские, с нами Бог».

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