Европа может отказаться от поддержки Киева: новости СВО на вечер 2 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: U.S. Navy

Издание The Associated Press сообщило, что власти западных стран могут перестать поддерживать Украину в том случае, если ВСУ не добьются прогресса на фронте с предоставленным им вооружением. По мнению директора программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джеймса Никси, вероятность такого развития событий очень высока.

Агентство Bloomberg написало, что Украина рискует потерять поддержку в Европе из-за массовых поставок зерна. По данным американских журналистов, фермеры из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии столкнулись с финансовыми проблемами на фоне резко упавших цен на зерно, что вызвано притоком украинской продукции. Агентство отмечает, что в восточной части Евросоюза усомнились в продолжении поддержки Украины.

Лидер парламентской фракции правящей партии ФИДЕС — Венгерский гражданский союз Мате Кочиш считает, что мир находится в шаге от ядерной войны, ее начало могут спровоцировать западноевропейские страны, направив на Украину свои войска. Он подчеркнул, что глобального военного конфликта допустить нельзя.

По словам Кочиша, чем больше третьих стран вовлекаются в противостояние России и Украины, тем выше становится вероятность новой мировой войны. И если она начнется, то вестись будет с применением ядерного оружия.

Фото: U.S. Navy

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь предложил план «деоккупации» Крыма, включающий в себя разрушение моста через Керченский пролив, а также переименование населенных пунктов. Опубликованный в соцсетях Данилова план состоит из 12 пунктов и, по его словам, пока является примерным.

Он пояснил, что Крымский мост необходимо разрушить «в рамках программы возмещения убытков». Он также подчеркнул, что Киев намерен полностью разорвать инфраструктурные связи Крыма с Россией и после этого начать принудительную идеологическую обработку населения полуострова.

Дополнительно Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6». По его словам, новое название разорвет исторические связи города с Россией. Он предположил, что позднее Севастополь может быть переименован в Ахтиар, по названию одного из сел в Крыму.

Комментируя заявление Данилова, сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал его иудой, предавшим свою национальность и родину. Он также уличил секретаря СНБО в предательстве веры, поскольку тот наряду с другими украинскими чиновниками добивается уничтожения Украинской православной церкви (УПЦ).

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик уверен, что заявления Данилова следует воспринимать как «данные анамнеза в психиатрии». По его словам, в Киеве в очередной раз подтвердили «больную русофобскую направленность».

Минобороны России сообщило, что под Луганском в районе населенного пункта Стельмаховка и в Харьковской области в населенных пунктах Двуречная, Першотравневое и Синьковка пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. За минувшие сутки, по данным ведомства, потери ВСУ составили примерно 400 человек. Наибольшие потери стабильно фиксируются на Донецком направлении. В этот раз в этой части убиты примерно 210 военнослужащих Украины.

Также уточняется, что в Запорожской области войсками РФ была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, 11 беспилотников, три пикапа, два автомобиля, гаубица Д-30, гаубица Д-20, гаубица «Акация».

Глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Мелитополе Запорожской области прогремела серия взрывов. По его словам, хлопки были слышны на севере города. Он выразил надежду на то, что силы ПВО отразили атаки.

Информацию о взрывах в локомотивном депо подтвердил и назначенный Киевом глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в городе виден черный дым. Как уточнил позднее Рогов, всего ВСУ выпустили семь снарядов по Мелитополю. Шесть из них были отражены силами ПВО, один попал в локомотивное депо.

В результате обстрела у дома, который находится рядом с локомотивным депо, выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши. Также указано, что ранена местная жительница. Как заявила администрация города, в результате обстрела пострадали пять человек.