Евгения Касперского признали самым богатым российским IT-бизнесменом

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Евгений Касперский

Самым богатым российским IT-бизнесменом признали Евгения Касперского, его состояние оценили в более чем 110 млрд рублей. Рейтинг составили аналитики Tadviser, исходя из активов предпринимателей на 1 января 2022 года, передает АБН.

Капитал предпринимателя был оценен в 110,78 миллиарда рублей. Исследование провели аналитики Tadviser. Рейтинг составляли по оценке активов на 1 января текущего года, — пишет издание.

На втором месте расположился владелец разработчика систем для управления предприятием 1С Борис Нуралиев, его капитал оценили в 101,86 млрд рублей. При этом Алишер Усманов занял только восьмую строчку данного рейтинга. При подсчете активов исследователи учитывали акции и доли предпринимателей в IT-компаниях, имущество бизнесменов в оценку не входило.

Ранее в российской IT-компании «Лаборатория Касперского» рассказали о новом виде интернет-мошенничества — вишинге, в рамках которого мошенники отправляют электронные письма, в которых вынуждают пользователей перезванивать им. Обычно в письме речь идет об угрозе денежных списаний, для «предотвращения» которой необходимо связаться по указанному номеру.