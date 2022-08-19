Евгений Брюн потерял должность главного нарколога Минздрава России

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Евгений Брюн

Евгений Брюн снят с должности главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. В министерстве отметили, что окажут необходимое содействие следствию.

Евгений Брюн на сегодняшний день не является главным внештатным специалистом министерства. Должность главного внештатного специалиста психиатра-нарколога была ранее исключена из номенклатуры главных внештатных специалистов Минздрава в процессе ее доработки, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали Брюна в Москве 19 августа. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с Брюном был задержан вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев.

По данным СМИ, задержанные организовывали закупку тестов и реагентов для выявления наркологической зависимости у пациентов по завышенным ценам. Для осуществления незаконной деятельности они использовали сеть аффилированных компаний.

Брюн мог стать фигурантом уголовного дела о мошенничестве уже в 2020 году. Тогда Минздрав объявил о введении новых медсправок для всех желающих получить водительские права. Поставкой оборудования для проведения необходимых анализов занималась единственная компания, ООО «Медиатрейд». Отмечалось, что сами анализы проводились по завышенным ценам.