«Эвакуация запоздала»: Вассерман заявил о нормализации обстановки в Израиле Вассерман: эвакуация россиян из Израиля запоздала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эвакуация российских граждан из Израиля запоздала, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, пик неприятностей уже был пройден, и сейчас начинаются ответные действия Тель-Авива.

Россиянам виднее, они находятся там, а я здесь. Если бы я участвовал в принятии решения на сей счет, начал бы с запроса самим гражданам, живущим там. Если ориентироваться на новости, полагаю, что эвакуация уже запоздала в том смысле, что пик неприятностей уже пройден и сейчас начинаются ответные действия армии Израиля, — заявил Вассерман.

В ближайшее время опасность для жителей Израиля сократить, а вот для палестинцев — напротив, возрастет, добавил депутат. Среди них также есть и граждане РФ, о которых стоит подумать.

Там тоже на четверть наш народ, есть довольно много женщин, вышедших замуж за палестинских арабов и об их судьбах тоже надо подумать, — объяснил он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что на территории сектора Газа в настоящий момент находятся более 1,2 тысячи россиян. По информации канала, никто из них не пострадал. Многие уже обратились в посольство России с просьбой об эвакуации, дипломаты приступили к составлению списков, говорится в публикации.