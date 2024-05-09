Этот День Победы: как менялся главный праздник страны от Сталина до Путина

Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Салют Победы. Советские люди празднуют День Победы на Красной площади

Впервые парад Победы прошел в Москве 24 июня 1945 года. В дальнейшем сам День Победы 9 Мая был объявлен рабочим днём, хотя праздничное наполнение сохранил. Складывалось впечатление, что эта дата уходит на второй план, но с 1965 года началась ее «реанимация» — празднование Победы стало общенациональным торжеством. Как отмечали День Победы в советское и российское время, NEWS.ru узнал у Максима Вилкова, редактора «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований».

Как отмечали День Победы при Сталине

— Как отмечали при Сталине 9 Мая?

— При Сталине День Победы над Германией отмечался довольно скромно. В 1946–1947 годах это были нерабочие праздничные дни. В городах 9 Мая полагался военный салют, обычно из 30 орудийных залпов, поздравление в центральной печати, праздничные концерты на улицах городов и какие-то памятные мероприятия, которые проводились органами советской власти.

К тому времени в СССР огромное количество людей, прошедших войну, составляли главную часть экономически активного населения. Это люди молодые, полные сил и энергии, конечно, для них было важно, чтобы этот день был памятью, чтобы он отмечался. Но вопрос о придании 9 Мая какого-то особого статуса будет поставлен немного позже.

Фото: Личный архив Максим Вилков

— Почему в 1948 году его сделали просто праздничным днём, но не выходным?

— Действительно, в 1948 году произошли значимые изменения — перенесение праздничных дней. Нерабочие дни с 9 мая и 3 сентября были перенесены на 1–2 января. Это было сделано исходя из новой парадигмы.

С одной стороны, страшная война, через которую прошел СССР, конечно, требовала памяти о себе. Но в то же время у нас тогда была масса людей, которые ее прошли, которые ее помнили и которые хотели как раз строить мирную жизнь. Очень часто можно увидеть воспоминания о том, что главная мечта тех людей, которые проходили войну, было возвращение в мирную жизнь.

Поэтому основной упор в советской идеологии того времени будет именно на мирное восстановление, на восстановление народного хозяйства, с большей ориентацией на гражданские праздники.

К тому же к 1948 году стало окончательно ясно, что никакого мира с западными союзниками не будет. Не осталось надежды на то, что ООН сможет служить основой для налаживания взаимоотношений между разными государствами с разной идеологической платформой. Антигитлеровская коалиция окончательно развалилась. Как раз к 1948 году ставится вопрос о статусе Берлина. Поднимается вопрос, что будет в дальнейшем с Германией.

В этих условиях советское правительство не очень педалирует тему войны. В идеологии на тот момент есть установка: прошедшая война была последней. Мы победили последнего главного врага — фашизм. Но получается, что мы победили не до конца, и идеологически акцент смещается на мирное время.

Одновременно происходит изменение системы льгот для ветеранов и системы выплаты за боевые награды. Ситуация сложилась такая, что надо было восстанавливать экономику страны в одиночку, без чьей-либо помощи. Необходимо было дальше развивать и наращивать новое вооружение, например, ядерное и системы его доставки. Так что вопрос о льготах для значительной части активного трудоспособного населения уходил на задний план. Но часть их всё-таки сохранялась, например, отсутствие подоходного налога.

Фото: Михаил Рунов/РИА Новости День Победы 9 Мая

— Есть версии, что Сталин боялся усиления военных, популярности маршала Жукова и даже неких «союзов фронтовиков». Поэтому и отменил праздник. Но так ли это?

— Вопросы о том, что Сталин боялся каких то генералов, союзов фронтовиков или еще чего-то подобного, оставим на совести тех, кто их распространяет. Все решения о переносе праздников, об отмене военных льгот принимались на основе действующей системы советской власти, на базе обращений людей, в частности ветеранов и награжденных по результатам войны. Например, решение об отмене льгот принималось на основе обращения группы Героев Советского Союза, в числе которых был [летчик-ас Александр] Покрышкин.

Как праздновали Победу во времена Хрущева и Брежнева

— Почему новый генсек Никита Хрущев, разоблачая культ Сталина, так и не захотел отменить его решения по празднованию 9 Мая?

— Никита Сергеевич Хрущев не отменил решение Сталина по отмене празднования 9 Мая по причине того, что никакой отмены празднования 9 Мая при Сталине не было. Все время правления Сталина празднования продолжались. Несмотря на то что это был рабочий день, запускались салюты, проводились праздничные концерты, встречи, мероприятия. Но все это можно было сделать в рамках рабочего дня.

— Брежнев сделал 9 Мая общесоюзным праздником и выходным в 1965 году. Это попытка добиться легитимности в глазах советского народа? Или это продолжение национально-патриотических тенденций, которые в СССР проявились уже при Сталине?

— Изменение статуса праздника при Брежневе — это отражение общемировой тенденции обращения к памяти Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые происходят в 1960-х годах. Дело в том, что в эти годы по всему миру в активную жизнь вступает поколение детей войны, которые сами не воевали, однако видели её ужасы. Представители поколения, которые чувствовали и причастность к ней через своих отцов, и ответственность за то, что творили их отцы, если мы говорим про Германию.

Обращение к памяти о Второй мировой войне в Советском Союзе интересно сравнить с тем, что происходило в той же Германии. Там именно в 1960-е годы начали заново уделять внимание преступлениям, которые совершали воевавшие немцы. Появляются организации, фонды, движения, которые будут заниматься поиском нацистских преступников.

В Советском Союзе происходило отражение мировых тенденций. Здесь мы видим не только возвращение праздника, но и появление таких фильмов, как «Минута молчания», который как раз говорит о необходимости мемориализации войны. Строительство по всей стране памятников, создание захоронений, разработка ритуалов празднования победы в войне и поминовения погибших, включая создание мемориалов памяти жертв геноцида советского народа на территории СССР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мемориальный комплекс Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде

Почему военные парады на День Победы проводились редко

— Став общенародным, конкурировал ли праздник с Днем Октябрьской революции (7 Ноября) и Праздником Труда (1 Мая)? Не этим ли объясняется, что военные парады 9 Мая в советские времена были редкостью?

— Я не думаю, что здесь речь о какой-то конкуренции. Любой человек в Советском Союзе сказал бы: больше праздников хороших и разных. Если бы можно было провести в год три парада и пять праздников, то давайте именно так и сделаем.

Вопрос в том, что масштабные военные парады в Советском Союзе в обязательном порядке проходили на 7 Ноября — годовщину Октябрьской революции. Это было очень дорогое удовольствие, и на его проведение два-три-пять раз в год требовались огромные бюджетные расходы.

На 1 Мая традиционно проводились общенародные шествия, демонстрации, иногда сопровождавшиеся какими-то военными парадами. Парады на 9 Мая в истории СССР проводились нечасто — в 1945 году, на двадцатилетие Победы в 1965 году, а также на юбилеи Победы в 1975-м, 1980-м, 1985-м и 1990 годах. Здесь мы видим тенденцию к увеличению внимания к Великой Отечественной войне. Это вполне естественно, это связано со сменой поколений и с возвращением этой самой памяти о войне.

Что стало с Днем Победы в 1990-е годы

— Как и почему праздник Победы пропал в начале 1990-х во время президентства Бориса Ельцина? Почему интерес к празднику вернулся?

— Последний парад Победы прошел в Советском Союзе в 1990 году, и после этого целых четыре года никаких празднований не проводилось. Такая политика была обусловлена курсом нового российского правительства на отказ от советского прошлого, избавления от его символов, отказа, как тогда было принято говорить, от наследия «советской империи», тоталитаризма и прочего. Празднование 9 Мая, которое было насквозь пропитано советской символикой, победой советского оружия, не устраивало в тот момент ельцинское правительство.

Ситуация начинает меняться к 1995 году, когда на фоне территориальных проблем, которые начались у России, на фоне конфликтов по её границам, на фоне массового падения популярности власти и усиления популярности советско-патриотических настроений, победы на думских выборах КПРФ власть России того времени начинает обращаться к патриотической повестке.

Работа с населением в её рамках в тот момент ведётся крайне непоследовательно. Сохраняются все антисоветские нарративы, которые существовали с конца 1980-х и в начале 1990-х годов. Тем не менее в 1995 году впервые в России было проведено празднование Дня Победы на Поклонной горе. Со следующего года праздник стал ежегодно отмечаться уже на Красной площади.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости Президент России Борис Ельцин (в центре) на церемонии открытия мемориала на Поклонной горе в рамках празднования 49-й годовщины Победы

— Откуда пошла традиция заколачивать мавзолей во время парада?

— С трибуной мавзолея тоже произошла интересная трансформация. В советское время все парады принимались непосредственно с мавзолея. В 1997 году перед ним впервые были сооружены временные подмостки, и Борис Ельцин не поднимался на трибуну. Впервые мавзолей был закрыт фанерными щитами на время прохождения войск в 2005 году, уже с началом новой трансформации этого праздника.

Как День Победы празднуют в XXI веке

— Сейчас праздник отмечают не как в советское или ельцинское время, но в чем именно отличие? И как сложилась традиция ежегодных военных парадов на День Победы?

— К началу 2000 годов в принципе стало ясно, что для поднятия престижа страны на международной арене и внутри самого государства среди населения необходимы ясные общенациональные символы, которые бы безоговорочно поддерживались всеми гражданами и вокруг которых можно было бы строить государство как таковое. Единственным подобного рода объединяющим символом становится Великая Отечественная война, победа в ней.

На этой основе строится не только внутренний климат России, но и её международное положение как главной страны — победительницы над нацизмом. Вокруг этого выстраивается и международная повестка, и позиционирование государства. Всё это получает новую жизнь уже в начале 2000-х годов.

В связи с этим в праздновании Дня Победы происходят очень важные изменения. И по мере того как Россия будет дистанцироваться от западных стран, в течение 2000–2010-х годов будет усиливаться положение этого праздника, который к настоящему времени является фактически главным праздником в стране.

Если в начале 2000-х годов празднование происходит в принципе так же, как оно проходило в 1990-х, то есть довольно скромное прохождение войск по Красной площади, то начиная с 2008 года возвращается традиция больших масштабных парадов с участием военной техники. Я думаю, это не случайно совпало с началом нового позиционирования России с 2007–2008 годов не как части западного мира, а как некоей самостоятельной мировой единицы.

Начинается процесс новой мемориализации. Появляются звания городов воинской славы. Никуда не исчезает традиция салютов на 9 Мая. Новое наполнение праздника вызывает к жизни новые символы, и у нас с 2007 года появляется дополнительный символ празднования Победы — георгиевская ленточка.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

— Вообще как изменилось само восприятие праздника у российских граждан? И как он может измениться в будущем? Появятся ли у него какие-то новые смыслы?

- В 1990-е и в начале 2000-х годов все, связанное с Победой, скорее, отрицалось. На идеологическом уровне все больше говорилось о какой-то вине Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Шла идеологическая обработка для полной отмены этого праздника.

Однако в начале 2000 годов можно было наблюдать трансформацию Дня Победы. Было такое мнение, что, мол, да, это наша победа, это победа, которая без сомнения важна. Но это праздник, который естественным образом отомрет вместе с последними ветеранами. Это их праздник, мы к нему не имеем отношения.

Сегодня мы видим, что в живых участников Великой Отечественной войны почти не осталось, но праздник свое значение не теряет. Не теряет он и популярности в народе, в том числе и среди юного поколения, среди школьников.

На сегодняшний день праздник стал одной из государствообразующих основ Российской Федерации, который сохраняет настоящую преемственность с Советским Союзом, единое культурное пространство во всей России. И таким образом можно предположить, что в дальнейшем этот праздник будет развиваться именно в данном направлении: Великая Отечественная война и победа в ней как системообразующее историческое событие.

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