«Это варварское преступление»: Лавров об убийстве Дугиной Лавров назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с журналистами назвал убийство Дарьи Дугиной варварским преступлением, которому нет прощения. По словам министра иностранных дел России, для организаторов, заказчиков и исполнителей убийства не должно быть никакой пощады.

Я не могу судить о том, что это было — акт устрашения или сведение счетов​. Я считаю, что это варварское преступление, которому нет никакого прощения. Я так понимаю, ФСБ уже установила факты, которые сейчас расследуются. Расследование, я надеюсь, будет быстро завершено. И по его итогам организаторам, заказчикам и исполнителям убийства не может быть никакой пощады, — подчеркнул Лавров.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Накануне стало известно, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи России. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Она использовала автомобильные номера ДНР, Украины и Казахстана. Также в Сети появилось ее удостоверение члена украинского полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена), однако в самом полку утверждают, что женщина не имеет отношения к формированию.