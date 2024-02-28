Российские войска в зоне СВО все чаще используют так называемые планирующие бомбы. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о преимуществах авиабомб с модулем планирования и коррекции, а также рассказать о перспективах их применения военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.
Не падать, а планировать
Авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) представляют собой по сути стандартную фугасную авиабомбу (ФАБ), они могут быть массой 250 кг (ФАБ-250), 500 кг (ФАБ-500), 1500 кг (ФАБ-1500) и так далее. Но эти бомбы оснащаются специальными модулями с этакими «крылышками», которые позволяют бомбе не просто падать вниз, а планировать. Плюс есть возможность точного наведения по цели и коррекции полета, благодаря чему достигается высокая точность.
Не надо думать, что мы стали использовать эти бомбы лишь в последние дни. Они применялись и раньше. Но просто в последнее время мы наладили выпуск необходимых модулей в нужных количествах и в результате стали активнее использовать такое оружие. А оно чрезвычайно эффективное.
Большое преимущество бомб с УМПК заключается в том, что наши самолеты — ну допустим это истребители-бомбардировщики Су-34 — могут их сбрасывать не над укрепрайоном противника, который может быть защищен ПВО, а сильно заранее. За несколько десятков километров до цели и с большой высоты. И бомба после этого уже самостоятельно летит куда ей сказали. И сбить ее практически невозможно, в отличие от той же ракеты. Ведь авиабомба гораздо меньше по размерам. И при освобождении Авдеевки мы видели, как планирующие бомбы помогали нашим бойцам. Ведь после точного удара такой бомбой или сразу несколькими бомбами противник несет обычно серьезные потери.
Летчики благодарны
Благодаря модулю планирования мы не только помогаем нашим бойцам на земле решать поставленные задачи, но и одновременно с этим сохраняем нашу авиацию и нашу технику. При этом повторю еще раз — удар планирующая бомба наносит точный, а не лупит «по площадям», что помогает сохранить жизни мирных граждан.
Помимо того, что фугасные бомбы с модулем планирования можно сбрасывать издалека, у них есть еще одно важное преимущество. Они очень мощные. Если для сравнения взять снаряд 152-миллиметрового калибра или даже 230-миллиметровый, то у авиабомбы мощность взрывчатого вещества может быть значительно больше. То есть одна бомба заменяет, условно, 10 снарядов, выпущенных по одной цели.
Наши бомбы с модулем планирования, которые появились с момента начала СВО, — это ужас для врага. В тех местах, где мы их активно применяем, там противник сразу ощущает себя в опасности. И это оказывает очень серьезное деморализующее воздействие.
Идти вперед сразу легче
И еще важно, что авиационные бомбы — даже с новым модулем — получаются заметно дешевле, чем ракеты. Ракеты в производстве, по технологиям, она, конечно, дороже. Особенно если говорить о гиперзвуковых версиях, например о «Кинжале».
Наверняка в 2024 году частота применения авиационных фугасных бомб с модулем планирования будет увеличена. Ведь оно относительно дешевое, точное и чрезвычайно эффективное. Опыт всех боевых конфликтов последних десятилетий говорит о том, что бомбы помогают не только уничтожать технику или укрепрайоны в тылу противника, но и помогают бойцам на передовой. Применение такого оружия позволяет сохранять жизни солдат, ведь после «обработки» участков такими боеприпасами продвигаться вперед значительно легче.
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