Это ужас для врага: как новые авиабомбы пугают солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Российские войска в зоне СВО все чаще используют так называемые планирующие бомбы. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о преимуществах авиабомб с модулем планирования и коррекции, а также рассказать о перспективах их применения военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина.

Не падать, а планировать

Авиационные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) представляют собой по сути стандартную фугасную авиабомбу (ФАБ), они могут быть массой 250 кг (ФАБ-250), 500 кг (ФАБ-500), 1500 кг (ФАБ-1500) и так далее. Но эти бомбы оснащаются специальными модулями с этакими «крылышками», которые позволяют бомбе не просто падать вниз, а планировать. Плюс есть возможность точного наведения по цели и коррекции полета, благодаря чему достигается высокая точность.

Не надо думать, что мы стали использовать эти бомбы лишь в последние дни. Они применялись и раньше. Но просто в последнее время мы наладили выпуск необходимых модулей в нужных количествах и в результате стали активнее использовать такое оружие. А оно чрезвычайно эффективное.

Большое преимущество бомб с УМПК заключается в том, что наши самолеты — ну допустим это истребители-бомбардировщики Су-34 — могут их сбрасывать не над укрепрайоном противника, который может быть защищен ПВО, а сильно заранее. За несколько десятков километров до цели и с большой высоты. И бомба после этого уже самостоятельно летит куда ей сказали. И сбить ее практически невозможно, в отличие от той же ракеты. Ведь авиабомба гораздо меньше по размерам. И при освобождении Авдеевки мы видели, как планирующие бомбы помогали нашим бойцам. Ведь после точного удара такой бомбой или сразу несколькими бомбами противник несет обычно серьезные потери.

Фото: МО РФ

Летчики благодарны

Благодаря модулю планирования мы не только помогаем нашим бойцам на земле решать поставленные задачи, но и одновременно с этим сохраняем нашу авиацию и нашу технику. При этом повторю еще раз — удар планирующая бомба наносит точный, а не лупит «по площадям», что помогает сохранить жизни мирных граждан.

Помимо того, что фугасные бомбы с модулем планирования можно сбрасывать издалека, у них есть еще одно важное преимущество. Они очень мощные. Если для сравнения взять снаряд 152-миллиметрового калибра или даже 230-миллиметровый, то у авиабомбы мощность взрывчатого вещества может быть значительно больше. То есть одна бомба заменяет, условно, 10 снарядов, выпущенных по одной цели.

Наши бомбы с модулем планирования, которые появились с момента начала СВО, — это ужас для врага. В тех местах, где мы их активно применяем, там противник сразу ощущает себя в опасности. И это оказывает очень серьезное деморализующее воздействие.

Фото: МО РФ

Идти вперед сразу легче

И еще важно, что авиационные бомбы — даже с новым модулем — получаются заметно дешевле, чем ракеты. Ракеты в производстве, по технологиям, она, конечно, дороже. Особенно если говорить о гиперзвуковых версиях, например о «Кинжале».

Наверняка в 2024 году частота применения авиационных фугасных бомб с модулем планирования будет увеличена. Ведь оно относительно дешевое, точное и чрезвычайно эффективное. Опыт всех боевых конфликтов последних десятилетий говорит о том, что бомбы помогают не только уничтожать технику или укрепрайоны в тылу противника, но и помогают бойцам на передовой. Применение такого оружия позволяет сохранять жизни солдат, ведь после «обработки» участков такими боеприпасами продвигаться вперед значительно легче.

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