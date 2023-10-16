«Это унизительно»: юрист об идее лишать статуса покинувших РФ адвокатов Юрист Жеребенков назвал неразумной идею лишать статуса покинувших РФ адвокатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый гражданин России вправе жить там, где ему хочется, поэтому идея лишать адвокатов статуса за выезд из РФ является неразумной, заявил NEWS.ru председатель председатель президиума коллегии адвокатов «Человек и закон» Владимир Жеребенков. По его словам, принятие соответствующей поправки может пойти во вред как интересам адвокатского сообщества, так и всему государству в целом.

Установить, умышленно ли адвокат находился за границей, невозможно, утверждает Жеребенков. По его словам, юристы совершенно законно могут работать и осуществлять защиту граждан РФ за пределами государственных границ, причем сроки его пребывания также нельзя установить. Это обусловлено адвокатской тайной. Жеребенков подчеркивает, что предлагаемая мера не имеет никакого смысла.

Это абсолютно неразумная, ненужная мера, просто популизм, адвокаты не должны находиться под жестким контролем и по одному щелчку находиться в стране. Это неправильно, так как эта поправка может пойти во вред интересам адвокатского сообщества и интересам нашего государства. По сути, это даже унизительно, — отметил он.

Представители Федеральной палаты адвокатов ранее заявили, что юристам, покинувшим Россию с целью постоянного проживания за рубежом, грозит лишение статуса. Аналогичные меры также могут быть приняты в отношении адвокатов, находящихся за пределами РФ более одного года. Соответствующие поправки уже направлены на рассмотрение профильной комиссией кабмина.