Соседов о песне Манижи: орёт как на базаре

https://static.news.ru/photo/b4c6c236-96df-11eb-8425-96000091f725_660.jpg Сергей Соседов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Песня Манижи, с которой артистка поедет на Евровидение, унижает образ русской женщины и является «чудовищной» провокацией. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru.



По мнению эксперта, сама по себе композиция под названием Russian Woman является непрофессионально сделанной шумовой конструкцией без формы.



Там мимо вообще всё, это абсолютно непрофессиональная работа. Конечно, то, что все вокруг всполошились — предсказуемо, потому что это откровенное хулиганство. Оно унижает образ русской женщины и конкурс Евровидение и оскорбляет профессию артиста. Те куски, в которых Манижа пытается петь — звучат фальшиво, но в основном она орёт как на базаре. Поэтому те, кто запускал проект, — понимали, что он вызовет резонанс. Это на Первом канале придумали такую штуку, — рассказывает критик.



При этом Соседов уверен: если бы российские власти захотели запретить Маниже выступать на песенном конкурсе, то сделали бы это и Россия вовсе отказалась от участия.



Но мне сдаётся, что власть наверху поддержала эту провокацию, на это мне указывает ответ Пескова, который сказал, что это вообще «неинтересно обсуждать». Но мне кажется, такая позиция напротив говорит о государственной поддержке этой профанации. Я допускаю, что Манижа может не поехать, но процент дал бы маленький. Сам бы я отправил группу Little Big, — заявил Соседов.



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