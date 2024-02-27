«Это сколько надо перелопатить?»: Мантуров о чипах бытовой техники в оружии Мантуров шуткой ответил на слухи о чипах бытовой техники в российском оружии

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Денис Мантуров

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Владимиру Соловьеву на телеканале «Россия 1» высмеял распространившиеся на Западе слухи о том, что электронную компонентную базу для вооружений и военной техники в России берут из бытовой техники — холодильников или стиральных машин.

Я так на секунду задумывался, это же сколько стиральных машин нужно перелопатить, у всех бытовых хозяйств не останется ни холодильников, ни телевизоров, ни стиральных машин. Поэтому наша оборонка в основном подпитывается с бытовой техники. Мы не будем их переубеждать, правильно? — пошутил Мантуров.

Министр уже всерьез добавил, что базовые отрасли промышленности оперативно отрабатывают вопрос с металлами и сплавами, справляются с запросами, ритмично осуществляя поставки. Также глава Минпромторга подтвердил, что после модернизации облик военной техники и вооружений РФ с начала СВО за два года сильно поменялся. Он уточнил, что речь идет о системах радиоэлектронной борьбы и дополнительных системах защиты.

Да посмотрите на танк, вы просто не узнаете, что это за боевая единица от того танка, который изначально там даже проходил первые модернизации, и то, что выходит сегодня из цехов предприятий. Это совершенно другое, — сказал он.

По информации Дениса Мантурова, власти выделили сотни миллиардов рублей оборонно-промышленному комплексу (ОПК) РФ для наращивания темпов обновления основных фондов.

Я не буду называть цифр, могу сказать, что это сотни миллиардов рублей со стороны государства, — пояснил министр.

Также он рассказал о росте заработной платы сотрудников предприятий ОПК за последние два года.

За последние только два года зарплата выросла по разным направлениям в ОПК от 30 до 60%, ну а в целом по обрабатывающей промышленности на 20%, — уточнил Мантуров.

В прошлом году на предприятия ОПК устроились более 500 тысяч человек, добавил он. По его оценке, это колоссальная цифра, однако специалисты все еще нужны.

Денис Мантуров также заявил, что доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков. Он отметил, что ОПК РФ продолжит удивлять новинками, представляющими интерес на зарубежных рынках.