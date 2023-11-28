«Это шебуршание неспроста»: военкор Стешин об отравлении жены Буданова Стешин: Киев использует «бесполезных героев» для подготовки провокаций против РФ

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Ситуация вокруг отравления супруги главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны разыгрывается не просто так, предположил военный корреспондент Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. При этом он обратил внимание, что Киев для подготовки громких инфоповодов использует «самых бесполезных и никому не нужных «героев».

Так Стешин прокомментировал публикацию в канале «Адекват Z», в которой анализируются причины и цель «разгона» информации об отравлении жены Буданова. Авторы канала предположили, что Киев, чувствуя ослабевающую поддержку со стороны Запада, решился вовлечь его в конфликт с помощью провокаций для «формирования информационного якоря, чтобы потом вязать на него совершенные тем же почерком собственные преступления совсем в другой стране».

Все это шебуршание вокруг укрочинов и жены Буданова — неспроста. Причины изложены скрупулезно, а вот насчет выводов можно поспорить. Да, Европа вполне может пострадать. Но посмотрите, кого для подготовки инфополя в таком случае выбирают. Самых бесполезных и никому не нужных «героев» (взять ту же жену Буданова), — написал военкор.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил факт отравления жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Он подчеркнул, что Буданова проходит курс лечения, который, по его словам, уже завершается. Больше информации о случившемся он пообещал обнародовать позже.