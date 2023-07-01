«Это рекорд»: синоптик заявила об аномальной жаре в российском регионе Метеоцентр «Фобос»: в Якутии установилась аномальная жара +35 градусов

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Установившаяся в Якутии жаркая погода является аномальной, заявила NEWS.ru ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Алина Котилевская. Она отметила, что температура +35 градусов является рекордной и превышает норму на 8-10 градусов.

Аномалия в Якутии достигает 8-10 градусов от нормы. Сейчас в центре республики максимальная температура выше 30 градусов тепла. Температура 34-35 градусов является рекордной, — отметила Алина Котилевская.

Она добавила, что жителям Якутии не стоит ждать понижения температуры в ближайшее дни. По словам представителя «Фобоса», «жара в этой республике держится достаточно продолжительное время».

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