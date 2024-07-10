«Это просто этап»: россиянам объяснили, зачем появились «человейники» Управляющий «Айтем» Софронов: «человейники» стали этапом переезда из деревни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Софронов

Многоквартирные дома, получившие в народе прозвище «человейники», являются просто маленьким этапом, заявил на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 управляющий партнер проектной мастерской «Айтем» Андрей Софронов. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что этот период надо «пережить».

«Человейник» — это всего лишь один из этапов переезда людей из деревни в город. Когда они будут не востребованы, будут востребованы более качественные условия. Мы сейчас уже это видим. Именно по застройщикам Москвы [видим], что уже просто «человейник» без инфраструктуры никому не нужен. Уже не покупают люди квартиру, если нет рядом школ, садиков. <...> Переживем этот этап, как это пережили в Китае, как переживают это в Мехико, — отметил собеседник.

Софронов также поделился мыслями о том, какими будут города будущего. В его представлении это могут быть такие территории, в которых людям не надо будет выходить на улицу и при этом им будут доступны все блага цивилизации. Так, у каждого человека будет «своя Красная площадь или спортивный комплекс».

Софронов до этого объяснил, что любой застройщик желает хорошо продать свой товар. Он указал, что здесь важно уметь прогнозировать, что и для кого строится. Исходя из этих факторов и формируются запросы девелоперов, подчеркнул спикер.