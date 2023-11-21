«Это предатель»: Сладков высказался об угнавшем МиГ-25 летчике Беленко Сладков обвинил советского летчика Беленко в обучении американских пилотов

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Виктор Беленко

Советский летчик Виктор Беленко, угнавший самолет МиГ-25 и передавший его США в 1976 году, являлся предателем родины, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, Беленко обучал американских пилотов, основываясь на советских наставлениях по производству полетов (НПП). Подобные учебные программы реализуются в рамках изучения вероятного противника.

Это не воин, пусть и враг. Это предатель. <...> Доводили, что Беленко руководит учебным крылом (авиационное подразделение), в которое прибывали американские летчики, переодевались в советское летное обмундирование и летали по нашим НПП (наставление по производству полетов), жили по нашим уставам и даже ругались нашим матом. Это называлось изучением вероятного противника, — рассказал Сладков.

Военкор заявил, что Беленко был главным наставником американских летчиков, желавших лучше понять тактику советских пилотов. Он также напомнил, что в СМИ сообщалось о гибели Беленко в результате дорожно-транспортного происшествия, однако позднее эта информация была опровергнута.

О смерти летчика стало известно 21 ноября. По данным издания The Washington Post, он скончался еще два месяца назад, однако некролог, посвященный Беленко, был опубликован лишь сейчас. В США его службу назвали «легендарной». Причиной смерти указана скоротечная болезнь.