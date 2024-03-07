«Это позорище». Приглашение Инстасамки в шоу «Голос» возмутило россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инстасамка

На Первом канале стартовало шоу «Голос». Для кого-то долгожданное, кому-то уже не очень интересное из-за потери выдающихся наставников: Александра Градского, Леонида Агутина, Пелагеи. А поскольку к открытию нового, 12-го сезона шоу-бизнес пришел со шлейфом «голой» вечеринки и череды покаяний, оправданий, отмен и запретов, то зрители с любопытством ожидали глотка свежего воздуха. Ведь с конца декабря по настоящее время не утихают споры о судьбе многострадальной российской эстрады в новых условиях.

Каких песен желает душа?

Кто-то не представляет, как дальше жить без Филиппа Киркорова, Лолиты и Димы Билана. Другие требуют «отменить» их навсегда. Но если всерьез прислушаться к голосам сторонников радикального решения, то сразу встает вопрос о достойной замене народных и заслуженных.

Идти по принципу «меняем перья на камуфляж» — тоже не выход. В обществе существует запрос на разные темы. На патриотическую — безусловно. Но ведь еще нужны песни лирические, шуточные, песни-исповеди, баллады. Да мало ли чего желает душа человека.

Какое воображение, такой и псевдоним

И что же мы видим в эфире главного федерального телеканала страны, справедливо ожидая новых, чистых голосов и музыкальных открытий? А вот что: изумленным телезрителям представляют новую «телезвезду», прежде заполонившую собой запрещенную у нас в стране социальную сеть. Зовут ее Инстасамка. Ну какое воображение, такое и прозвище. Ее возникновение на главном канале страны случилось на фоне отмены всероссийского тура из-за многочисленных жалоб активистов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Инстасамка

За деньги — да!

Понятно желание Первого канала позаигрывать с молодежной аудиторией. Но стоит ли ради этого устраивать всероссийский промоушен скандальной вокалистке? Ведь для немалой части аудитории любимое шоу «Голос» превратилось в «мини „голую“ вечеринку». Только в данном случае зрители стали свидетелями духовной наготы.

В группе Первого канала во «ВКонтакте» зрители выражают возмущение появлением Инстасамки в эфире и настойчивым, по мнению аудитории, освещением ее участия в проекте на странице в соцсети.

Инсаф Шамсутдинов: «Пишу, что это пoзoрищe, сразу удаляют. И это на Первом канале страны».

Сергей Владимирович: «Администрация группы, вам что, больше рассказать не о чем, как только об этом человеке? Уже надоели!!!»

Диего Дакаскос: «Скоро полетят, наверное, со своих мест, напоследок решили плюнуть в русский народ».

Надежда Быстрова: «Теперь девиз Первого канала „За деньги“, да? Вы что творите? Как это можно показывать на главном канале страны??? Или удалите сообщение и сделайте вид, что все проглотили эту провокацию?»

Зулейха Мустаева: «Не надо портить рейтинг популярного проекта такими персонажами!»

Татьяна Беликова: «Вы издеваетесь, что ли? Вам люди пишут — уберите ее! Вы ее пихаете каждые пять минут в посты. Повесьте дома плакат и любуйтесь на нее. Нормальные люди это не хотят лицезреть и слышать».

Наталья Левенец: «А зачем вы пихаете в подобное шоу подобных персонажей? Чтобы что? Привлечь молодежную аудиторию? Бесполезно. Те, кому все эти Самки нравятся, сидят по всяческим тиктокам, им „Голос“ неинтересен. Остальным неинтересны эти интернет-персонажи. Вы пытаетесь впихнуть невпихуемое. Не монтируются эти два мира. Бесполезно».

Однако с этой точкой зрения поспорил пользователь Артём Сорокин: «Наталья, ошибаетесь, я как раз то поколение, которому нравится такие интернет-личности, и проект люблю и смотрю. А вообще я против конкретно нее. Я за другие интернет-личности».

Часть зрителей заступилась за Инстасамку. Они сочли, что ее появление на телеэкране — доказательство исправления исполнительницы. «Какие же все злые. У вас, у всех комментирующих, дети есть? Зачем так девушку гнобить? — написала Фая Малахова. — Она что, на федеральных каналах „портила“ своим поведением/выступлениями/песнями ваших детей? Вы ошибок в жизни никаких не совершали? Евангелие попробуйте начать читать, может, поймёте что-то. И не судите. Вы абсолютно не знаете эту девочку, поэтому... Чем она вас так оскорбила именно этим (!) выступлением? И она прямо ответила всем: „Я услышала родителей и исправилась“. Всё».

Вот такая ротация

Путающих двери, но профессиональных артистов решили под шумок заменить на сомнительных в профессиональном и нравственном отношении исполнителей.

Те, прежние, хотя бы были с музыкальным и театральным образованием и всю свою жизнь положили на то, чтобы оказаться на вершинах нашего шоу-бизнеса: с юности учились вокалу, участвовали во множестве конкурсов, получали заслуженные награды. В общем, с кровью и потом поднимались они на музыкальный олимп и изначально были очень востребованы народом (Настю Ивлееву не учитываем, она в этой тусовке случайный человек, но вышедшая из той же среды, что и явленная нам Инстасамка).

Запроса на пошлость не поступало

Скорее всего, это был пробный шар. Попытка понаблюдать за реакцией публики, критиков и общественников. Ведь запроса на пошлость, как понимаете, руководству Первого канала не поступало.

И еще один очень неприятный итог скандального выступления. Теперь круг поклонников исполнительницы будет уверен, что это нормально, если ее голос звучит не из блогерского подвала, а на Первом. Федеральный канал взял и придал пошлости и безвкусице официальный статус. И кто за это готов ответить?

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