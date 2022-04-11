«Это от отчаяния»: слова Силуанова о суде из-за дефолта раскритиковали

России негде судиться в случае объявления ей технического дефолта, сообщил юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Споры между государствами рассматривают лишь в случае согласия обеих сторон, объяснил он, комментируя заявление министра финансов Антона Силуанова.

Тот ранее заявил о готовности Москвы доказывать в суде, что Россия старалась выполнить обязательства перед зарубежными инвесторами по своим евробондам.

Если ответчик (например, США) согласится с юрисдикцией суда, куда Силуанов собирается подавать иск, то, наверное, это было бы возможно как третейское разбирательство. Но подобных прецедентов не было в мировой истории, чтобы дефолт страны был оспорен в случае невыплаты долгов, а уж тем более чтобы этот суд был выигран! Это смелое и бодрое утверждение Силуанова — это от отчаяния, от безысходности, потому что, несмотря на занимаемые высокие должности, не склонны чиновники брать на себя ответственность за результаты своей деятельности, — заявил Ванин.

Он добавил, что Силуанову стоит подумать об иске в отношении замороженных российских активов, это более перспективно. При этом даже точно неизвестно, сколько российских денег было заблокировано, отметил юрист.

Ранее завкафедрой международного права юридического факультета МГУ Алексей Исполинов говорил, что Россия сможет оспорить возможное объявление ей технического дефолта в судах Нью-Йорка и Лондона. Они имеют огромный опыт таких дел и хорошую репутацию, объяснил он.