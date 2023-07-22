«Это опасно»: синоптик предрек россиянам жару +45 градусов в ближайшие дни Синоптик Ильин: на юг России придет жара +45 градусов из-за антициклона «Харон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в южных регионах России ожидается жара до +45 градусов, сообщил NEWS.ru синоптик Александр Ильин. По его словам, такая погода, вероятно, установится из-за дыхания антициклона «Харон». Специалист отметил, что жара представляет опасность не только с точки зрения пожарной ситуации в регионе, но и для здоровья людей.

Местами температура воздуха будет достигать 45 градусов тепла. Это очень высокие показатели для летнего сезона. Они опасны не только в части пожарной ситуации, но и в плане здоровья, — рассказал Ильин.

Метеоролог порекомендовал жителям юга России быть внимательнее к своему здоровью и пить больше воды.

Ранее Александр Ильин рассказал, что 26 и 27 июля жителей Московской области ждет «погодный сюрприз». По его словам, в эти дни в юго-западной части региона ожидаются сильные ливни. Дождливую погоду в Подмосковье он прогнозирует в течение всей предстоящей недели.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что понедельник, 24 июля, станет в Москве самым холодным днем следующей недели, температура воздуха не поднимется выше 19 градусов. По его словам, такая погода будет связана с холодным ветром, который придет в столицу с северного направления, а плотная облачность не позволит солнечным лучам достаточно прогреть землю.