«Это опасно»: Песков — о скоплении людей у метро из-за проверки пропусков

https://static.news.ru/photo/f4c40936-7f05-11ea-b5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля назвал негативным фактором очереди у входов в метрополитен в утренние часы из-за проверок цифровых пропусков.

Это плохо. Это опасно, это очень нежелательно и это то, что сейчас старается предотвратить руководство Москвы, — сказал пресс-секретарь главы страны.

Песков, комментируя ситуацию с взаимодействием городских властей и правоохранительных органов на фоне сообщений о скоплении пассажиров в метро, отметил, что «всё это осуществляется в полном взаимодействии». Однако, по его мнению, необходимо наработать определенный алгоритм действий.

Поставлена задача обеспечения пропускного режима, вторая задача — минимизировать проблемы, которые возникают. Можно ли это сделать сразу, за несколько часов — очевидно, нельзя. Происходит отладка, — цитирует Пескова «Интерфакс».

К среде в России зафиксированы уже 24490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

В среду, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков.

Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице. Москвичи и гости столицы описали возникшую ситуацию в социальных сетях. Пользователи Интернета рассказали, что сотрудник подземки стоит прямо перед турникетом и проверяет пропуска. В метро плохо ловит Сеть, сама процедура занимает много времени, поэтому образуются очереди.

Ранее NEWS.ru сообщил, что российский президент Владимир Путин 15 апреля выступит на совещании с членами кабмина. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что после этого станет понятно, какие ещё меры поддержки введёт государство для предпринимателей.