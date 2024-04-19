«Это не от бедности»: военкор оценил «тюнинг» российских танков Военкор Сладков показал фото тюнингованных танков для защиты от БПЛА-камикадзе

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие начали делать боевой тюнинг танков и бронетехники, чтобы защититься от беспилотников-камикадзе, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также опубликовал ролик с подборкой фотографий машин. По словам Сладкова, такие меры принимаются не от бедности, а поскольку на сегодняшний день еще не существует штатной защиты танков от подобных дронов.

Это не от бедности нашей. Согласен, нет сегодня надежной штатной защиты танков и вообще брони от дронов-камикадзе. Пока нет. А боевые задачи есть, и есть желание не сдохнуть по пути к месту боя, а добраться до врага и уничтожить его, — написал военкор.

Сладков отметил, что нештатная защита бронетехники была и у американской армии как в Ираке, так и в Афганистане. Он напомнил, что тогда «Абрамсы» обвязывали арматурой и дополнительным железом для защиты от ПТУРов.

Ранее Сладков сообщил, что зона проведения спецоперации заполнена внештатными инструкторами, которые помогают российским бойцам. Это неравнодушные граждане, которые осознанно «сменили батники на ватники». Бойцов обучают тактической медицине, саперному делу, пилотированию БЛА и снайпингу.