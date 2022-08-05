«Это не он, вы что»: Гоблин не поверил в реальность поддержки Медведева Блогер Пучков не поверил в поддержку Медведева по поводу блокировки YouTube-канала

Фото: YouTube

Блогер Дмитрий «Гоблин» Пучок не поверил, что после блокировки YouTube-канала его поддержал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению Пучкова, которым он поделился с РИА Новости, комментарий на его странице — просто шутка.

Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык, — сказал Пучков.

Позже он созвонился с сотрудником аппарата Медведева.

Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно, — сообщил блогер.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев поддержал блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, чей канал был заблокирован на YouTube. Политик опубликовал комментарий в группе блогера во «ВКонтакте», в котором пообещал отомстить за соотечественника.

Американский видеохостинг YouTube 4 августа удалил канал блогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. На своем канале переводчик выкладывал ролики на политические и исторические темы с пророссийской позицией.

Пресс-служба компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, сообщила, что канал Пучкова был удален за нарушение политики в отношении разжигания ненависти. В компании отметили, что контент был удалён после получения очередного предупреждения (страйка) за нарушение правил платформы. Отмечается, что это был третий страйк за 90 дней.