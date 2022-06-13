«Это не интеллигенция»: Захарова про критику российских военнослужащих Захарова: настоящая интеллигенция не станет оскорблять российскую армию

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» рассказала, что представители истинной интеллигенции не станут оскорблять защищающих Россию военнослужащих. Дипломат добавила, что настоящая интеллигенция — это люди, которые знают историю страны. По этой причине, считает представитель МИД, такие люди не могут позволить себе «ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников».

Интеллигенция — это люди, которые в первую очередь знают историю страны. Знающие историю нашей страны никогда в жизни не смогут позволить себе ни одного оскорбительного слова в адрес наших защитников и наших воинов, — поделилась Захарова.

Многие подписчики дипломата в Telegram поддержали её и добавили, что критикуют в основном те, кто уже «трусливо» уехал из страны.

Греческая газета Εφημερίδα των Συντακτών ранее объяснила бесславное окончание карьеры экс-омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой её постоянной ложью о российской армии, которая основывалась на непроверенных пропагандистских материалах западной прессы. Греческие журналисты назвали эти статьи чудовищной ложью, которая стала «фирменным блюдом» Денисовой и закончилась снятием её с должности.