Это начало наступления на Харьков? Зачем ВС РФ нужен Купянск на самом деле Смогут ли наши войска оттеснить силы ВСУ к берегу Оскольского водохранилища

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные

Киев признал, что российская армия продвинулась в Харьковской области в сторону райцентра Купянска. В городе объявлена эвакуация, так как местные власти расценивают ситуацию как угрожающую. Что может помешать продвижению Вооруженных сил России (ВС РФ) к Купянску и какую ценность представляет собой этот райцентр Харьковской области — в материале NEWS.ru

Что происходит в районе Купянска

ВС РФ проводят масштабное наступление под Купянском, цель которого — взять его под контроль, заявил в четверг командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — отметил командир.

По его словам, на этом участке фронта складывается «тяжелая обстановка». Генерал утверждает, что в ударную группировку России входит восемь штурмовых отрядов «Шторм-Z», а общее количество военных — около 100 тысяч человек. Сырский пообещал, что Киев обеспечит свои подразделения в районе Купянска всеми необходимыми средствами и боеприпасами.

Генерал лично приехал с проверкой в Купянск. Ссылаясь на свои источники, российский военкор Евгений Поддубный сообщил, что Сырского назначили командовать обороной города. Однако официального подтверждения этой информации от Киева не было.

Российский эксперт, полковник Михаил Тимошенко в разговоре с NEWS.ru назвал оценки Сырского не соответствующими действительности. «100 тысяч человек — это целая общевойсковая армия. А мы наступаем под Купянском на фронте в 10–11 километров, это полоса наступления двух дивизий, примерно в 20 с небольшим тысяч человек. ВСУ просто оправдываются, мол, как им справиться, если у противника аж 100 тысяч войска», — считает Тимошенко.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Почему Киев приказал начать массовую эвакуацию из Купянска

Министерство обороны России тоже сообщает о продвижении этом направлении. «Штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю», — сообщили в четверг, 10 августа, в ведомстве.

Накануне представитель МО Игорь Конашенков заявлял, что на Купянском направлении российские войска смогли занять территорию в 11 километров по фронту и 3 километра в глубину вражеских позиций. По данным Telegram-канала «Военная хроника», от райцентра российских военных отделяли семь километров, ВС РФ вплотную приблизились к селу Синьковка. В сообщении говорится, что теперь объекты ВСУ вокруг Купянска оказались в зоне поражения российской артиллерии. Минобороны комментариев о позициях войск на этом участке не давало.

Киев расценивает положение как угрожающее. Об этом свидетельствует решение украинских властей начать обязательную эвакуацию населения Купянского района. В документе указаны 37 населенных пунктов, откуда должны уехать жители.

Чем важен Купянск в стратегическом смысле

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с NEWS.ru пояснил, что Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения на Харьков. «Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций. Через него проходят не только автомобильные дороги, но и несколько железнодорожных веток», — объяснил Бартош.

Эксперты отмечают, что контроль над Купянском важен для ВС РФ, так как южнее этого райцентра сосредоточена крупная группировка ВСУ, в тылу которой находится Оскольское водохранилище. В случае выхода российской армии к Купянску украинская армия будет прижата к берегу, что значительно осложнит ее снабжение.

Военный эксперт Константин Сивков рассказал NEWS.ru, что российские войска продвигаются не только в сторону самого Купянска, а в общем на юго-западном направлении. «Таким образом, группировка противника, стоящая юго-восточнее этого города и держащая оборону, может быть поставлена под угрозу окружения», — пояснил эксперт.

По словам заместителя главного редактора журнала «Воин России» Василия Дандыкина, кроме военного у города есть и политическое значение. «Ведь фактически с выходом к Купянску ВС РФ возвращаются на те рубежи, с которых они отошли год назад. Тогда Киев и его западные союзники представляли это как большую победу. Теперь же большая победа может обесцениться», — пояснил Дандыкин.

Фото: РИА Новости Российские военные

Какой будет следующая цель ВС РФ после Купянска

Эксперт подтвердил, что контроль над Купянском может поставить под угрозу позиции ВСУ восточнее Оскольского водохранилища, а также Славянско-Краматорскую группировку войск противника. Поэтому, по мнению Дандыкина, Киев будет стремиться удержать Купянск даже за счет ослабления других фронтов.

«Думаю, ВСУ будут всячески перекидывать под Харьков войска с других направлений и, вполне вероятно, что даже с Запорожского. Хотя этот шаг явно ослабит их попытки наступления на юге», — предположил эксперт.

По словам Дандыкина, возможностей для маневра у Киева все меньше. «Каждый день ВСУ теряют 700–800 человек безвозвратных потерь. Это очень много — практически два батальона. И чем заткнуть эту убыль? Кадров уже не хватает. Киев пытается восполнить потери мобилизованными, но, учитывая их слабую подготовку, равноценная замена тут невозможна», — пояснил Дандыкин.

По мнению Александра Бартоша, после того как российские войска возьмут под контроль Купянск, логично ждать развития наступления на Харьков. Однако помешать этому может рельеф местности Харьковской области.

«Там придется форсировать реки. В самом Купянске река Оскол, а далее по направлению к Харькову река Северский Донец. Это широкая — примерно метров в 50 — и достаточно глубокая река. Но это, конечно, не Днепр. Понтонные переправы там вполне можно навести, чтобы реку смогла форсировать и тяжелая техника. Например, танки», — рассказал Бартош.

Как начиналось наступление на Купянск и Харьков

Российские войска начали постепенное продвижение к Купянску почти одновременно с началом украинского наступления в Запорожье — еще в июне. 19 июля Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении наши войска овладели железнодорожной станцией Молчаново.

26 июля стало известно, что командование ВСУ перебросит опытные части на Купянское направление. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова украинских солдат. По данным газеты, переброска связана с активизацией боев на участке фронта от города Кременная до Купянска.

По данным Минобороны РФ, 5 августа российская армия взяла под контроль поселок Новоселовское на Купянском направлении. В ведомстве также отметили, что в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах харьковских сел Ольшана и Першотравневое.

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