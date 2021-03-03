Это клинический случай психиатрии: эксперт о захвате Крыма Украиной

https://static.news.ru/photo/9d513d2a-7c0e-11eb-86ee-96000091f725_660.jpg Фото: Туристический портал Республики Крым/travelcrimea.com

Заявление о возможном захвате Украиной российского Крыма выглядит, как клинический случай психиатрии. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.



Эксперт сообщил, что для данного военного манёвра у Незалежной нет никаких возможностей. По мнению эксперта, потенциал российской и потенциал украинской армии настолько несопоставимы, что подобного рода операция не может быть осуществлена в принципе.

Украина не будет предпринимать попыток к этому: нет ни сил, ни средств, ни потенциала. Поэтому в данном случае это уже клинический случай психиатрии. «Депутатша», очевидно, делает такие заявления из личного пиара. Но мне кажется, что все, начиная от Зеленского и заканчивая генералами в украинском Генштабе, здраво оценивая соотношения потенциалов и понимая бедственное состояние украинских вооружённых сил, даже не будет предпринимать никаких попыток, — сообщил эксперт.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военному захвату Крыма «в любой момент». По её словам, территорию полуострова возможно вернуть с помощью военных действий.