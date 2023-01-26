«Хороший задел»: политсоветник оценил назначение Трейси послом США в России Политсоветник Маркелов: Трейси пришла на должность посла США в РФ с хорошими намерениями

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Линн Трейси

Назначение Линн Трейси послом США в России является «хорошим заделом», считает политический советник Сергей Маркелов. В беседе с «360» он отметил, что Трейси пришла с хорошими намерениями и сразу же начала делать шаги к налаживанию отношений между двумя странами.

Эта женщина заходит вполне позитивно, с хорошими намерениями. Она не лезет в большую международную политику, готова только заниматься дипломатией в чистом виде. Это хороший задел. Понятно, что это не исключает ее разведывательную работу, понятно, что ее курирует ЦРУ. Но ее идеи можно только поприветствовать, — уточнил Маркелов.

Маркелов напомнил, что, прежде чем заняться дипломатией, Трейси работала в исследовательских институтах и изучала историю России и стран СНГ. По словам советника, новый посол США не раз заявляла о том, что понимает русский менталитет и настроена внести новый вариант развития отношений США и России на уровне дипломатии.

Первое же заявление, которое она сделала, — о том, что постарается максимально расширить и вернуть все основные виды оказания дипломатической консульской помощи американского посольства россиянам, — заявил Маркелов.

Маркелов отметил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются, хотя еще в ноябре 2022 года казались невозможными. Политсоветник уточнил, что сейчас сотрудники посольства проявляют больше дружелюбия.

Американское посольство в Москве ранее сообщило о прибытии нового посла США в России Линн Трейси. Дипломаты поздравили ее с возвращением через Twitter. Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла США в Москве.