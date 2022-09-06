«Это детская порнография»: Мизулина о книге «О чем молчит Ласточка» Мизулина: в продолжении книги о любви вожатого и мальчика нашли признаки детской порнографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Экспертиза обнаружила признаки распространения детской порнографии в книге «О чем молчит Ласточка» — продолжении романа «Лето в пионерском галстуке», заявила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, Лига готовит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России.

Экспертиза обнаружила признаки распространения детской порнографии в книге «О чём молчит Ласточка» (продолжение книги «Лето в пионерском галстуке»). В связи с этим Лига безопасного интернета готовит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России, — написала Мизулина.

Она добавила, что массовое распространение этой литературы среди детей — «откровенная легализация педофилии и циничное распространение материалов с детской порнографией». Она призвала привлечь авторов и распространителей серии книг к уголовной ответственности за изготовление и оборот детской порнографии.

По мнению экспертов, словами которые приводит Мизулина, авторы романа «с упоением и восхищением описывают то, что их особенно привлекает в действиях педофила с ребёнком», а сами книги свидетельствуют о намерении и стремлении их авторов «формировать у читателей гомосексуальные и педофильные установки».

31 мая председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила в Роскомнадзор просьбу о проверке содержания книги «Лето в пионерском галстуке», дискредитирующей, по мнению депутата, образ советской пионерии и семейные ценности.

«Лето в пионерском галстуке» стало одной из самых популярных книг весны этого года. Роман об однополой любви двух подростков предназначен для читателей старше 18 лет, однако обсуждения и челленджи в соцсетях говорят о том, что её читают и дети. Отзывы об ЛВПГ разнятся: от «вызывающего ностальгию» и «лёгкого летнего романа» до «пустой траты времени» и «открытой пропаганды ЛГБТ».