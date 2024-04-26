«Это чрезмерно»: в СПЧ выступили против запугивания должников оружием Меркачева выступила против применения приставами оружия против должников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законопроект о праве судебных приставов в ряде случаев применять физическую силу, спецсредства и оружие против должников является не только преждевременным, но и чрезмерным, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Она отметила, что должники и так боятся коллекторов, а теперь еще будут испытывать страх от приставов. Меркачева считает, что с должниками необходимо работать по-другому.

Я бы считала этот законопроект не только преждевременным, но и чрезмерным. Я думаю, нужно работать с должниками другими способами, выяснять, почему эти люди не выплачивают долги. Возможно, они в критической ситуации и нужна помощь социальных служб. Возможно, они тяжело больны и много чего другого. Я думаю, в первую очередь нужно продвигаться с историей про страхование и методами государственной поддержки, а не решать проблемы оружием, — сказала Меркачева.

По ее словам, есть опасность использования оружия в период эмоционального волнения. Меркачева напомнила, что судебные приставы попадали в криминальные хроники, когда либо ввязывались в драки, либо в другие неприятные ситуации. Член СПЧ выразила надежду, что приставы не будут злоупотреблять этим правом.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что согласно данным опроса, проведенным в интересах спецслужб, 40% мигрантов готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции и законы на территории России. По его словам, такие настроения приезжих обусловлены тем, что западные спецслужбы «накачивали» их радикальной идеологией.