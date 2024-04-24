«Это четкий сигнал Шойгу?»: что пишут военкоры об аресте Тимура Иванова

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Российские военкоры и эксперты в своих Telegram-каналах сегодня, 24 апреля, обсуждают громкий арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Какую информацию они предоставили? Подробнее — в материале NEWS.ru.

Сергей Марков

«Арестован замминистра обороны Тимур Иванов. Отвечал за строительство. Все гадают, может быть, это четкий сигнал Шойгу? Шойгу с катастрофического 2022 года сделал новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023 году. И в 2024 году уже наступает. Шойгу совершил управленческий подвиг. Военкоры сегодня пьют. И не шампанское. Потому что военкоры давно указывали на Тимура Иванова как на слабое звено с точки зрения коррупции. Ну вот через два года их послушали. Вывод: больше надо прислушиваться к военкорам», — отметил политолог.

Марков также перечислил возможные причины, почему силовики решили задержать Иванова.

«Первое. Борьба башен. Подкоп под министра. Версия конспирологов. Второе. Человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения. Версия военкоров. Третье. Слишком большие деньги идут в оборонку, и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться. Четвертое. Формально бывшая жена и ее дети находятся слишком часто на территории Франции и других, где они в разработке спецслужб Франции и Британии. Пятое. Вот просто поймали на взятке миллион рублей? Моя версия: сочетание третьего и четвертого. В первую версию верит большинство. В пятую кто верит?» — написал эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Шойгу

«Рыбарь»

«Задержание замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки произошло ровно тогда, когда в российском оборонном ведомстве вовсю делят портфели и готовятся к перераспределению ключевых должностей. Сменится несколько заместителей министра обороны, поменяются начальники ряда главных управлений. Все это произойдет, естественно, после инаугурации. Сейчас политическая жизнь в России приостановилась и замерла в благоговейном трепете: с кого же слетит шапка, а кто возвысится — гадают все. Мы не хотим выступать обелителями или обвинителями Тимура Иванова. Просто хотим задать неудобный вопрос: а многое изменилось после снятия Булгакова? Мизинцева? Суровикина? Дворникова? Журавлева? Просто выходит так, что зачастую от перемены мест слагаемых сумма не меняется», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала также обратили внимание, что «российские Telegram-каналы сейчас помогают украинским информационным ресурсам и активно рассказывают, сколько в России военных недостроев и что после снятия Иванова все изменится».

«Специальная военная операция — путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», — добавил «Рыбарь».

Роман Алехин

«Наше чисто российское понятие, которое очень близко к какому-то волшебству. Вот есть условный генерал или министр/замминистра, который всю жизнь воровал. На сворованные у государства деньги он покупал дорогущую недвижимость в России и не только, его жена выкладывала фотки из дорогих отелей, с дорогими украшениями и в дорогих автомобилях. При этом он кому-то подписывал документы и у кого-то подписывал другие — с завышенными ценами, кто-то из руководства, коллег или смежных структур был у него на юбилее или дома, то есть, казалось бы, об этом всем должны были знать очень многие», — пишет Алехин.

При этом военкор удивляется, что ранее «никто не видел ни недвижимости, ни отелей, ни взяток, ни завышенных цен, ни недостроенных проектов, ни автомобилей или украшений».

«И все бы так и было невидимо, как и у всех, но кто-то махнул волшебной палочкой политической волей, и вдруг все деньги, заработанные неправедными средствами, стали видны каждому, и главное — правоохранительной системе. Вот такая волшебная сила — политическая воля. Жаль только, что она непредсказуема и непостоянна, а скорее проявляется как редкое чудо. А хотелось бы, чтобы политическая воля на преследование казнокрадов и коррупционеров была постоянной величиной в нашем государстве», — добавил он.

Фото: t.me/moscowcourts* Тимур Иванов

«Два майора»

«Воровал ли гражданин Иванов «всю жизнь» в отдельно конкретном случае или вообще «ни в чем не виноват», будет суд устанавливать. Сегодня по этому поводу «месседжи» уже в публичном поле озвучены. В условиях киберфеодализма поговорка про Юпитера и быка работает постоянно. Берегите себя. Мы же с нетерпением ждем новостей от Следственного комитета России, запрос на справедливость в обществе высок как никогда. Люди гибнут на войне, пока некоторые непозволительно наглые и богатые люди катают своих любовниц по заграницам», — пишут «Два майора».

Авторы канала согласились с «Рыбарем» и считают, что «недострои после ареста по мановению волшебной палочки не достроятся, миллиард разработок в один день поддержан не будет, нормы положенности в войсках за полдня не поменяются».

«Нашей стране предстоит еще очень большой путь, хотя и пройдена огромная дистанция к тому самому оздоровлению госаппарата прежде всего. В гражданском обществе мы не сомневаемся после двух лет поддержки волонтеров, добровольцев, фронтовиков и честных офицеров. Вцепившееся ногтями в кресла чиновничество до сих пор иногда спрашивает себя и свое окружение: „Может, договорятся?..“, надеясь на возвращение прежних времен. Нет. Не договорятся. Война будет долгой. Но мы победим врагов. И внешних, и внутренних. Иного пути у России нет. Его нам не оставили», — добавили «Два майора».

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