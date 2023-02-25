«Это большая трагедия»: Пригожин отреагировал на новые санкции ЕС Пригожин саркастически назвал большой трагедией санкции против медиагруппы «Патриот»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-служба компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram-канале его слова о санкциях ЕС в отношении его медиагруппы «Патриот». Он с сарказмом отметил, что такое развитие событий является для него «большой трагедией».

Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и New York Times, и, скорее всего, придется нести большие затраты, — иронично заявил Пригожин.

Он также с сарказмом добавил, что сложившаяся ситуация «усложнит вмешательство в работу Европейской комиссии», но не станет препятствием для влияния на выборы президента США 2024 года, так как американские санкции на медиагруппу «Патриот» пока не распространяются.

Ранее медиагруппа «Патриот», куда входит РИА ФАН, попала в десятый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ. Представители ЕС отметили, что медиагруппа «распространяет дезинформацию» о российской спецоперации на Украине.

Сообщалось также, что Евросоюз в рамках 10-го пакета ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Под ограничения попали семь организаций и 11 физлиц, среди которых президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов и пресс-секретарь группы «Вагнер» в ЦАР Александр Иванов.