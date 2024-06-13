Этническая ОПГ похитила в России 1 млрд рублей соцвыплат: при чем здесь ЕС

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Россия. Брянск. Задержание члена организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия»

ФСБ сообщила о выявлении этнической ОПГ, похитившей на Северном Кавказе более 1 млрд рублей соцвыплат. Что известно о схеме злоумышленников, как они действовали, при чем здесь Евросоюз?

Что заявили в ФСБ о хищении 1 млрд рублей соцвыплат

ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более 1 млрд рублей на Северном Кавказе. Об этом 13 июня сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Как уточняется в публикации, разоблачена этническая организованная преступная группа (ОПГ).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, специализировавшейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП „Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия“ (далее — ГУП) в особо крупных размерах. По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает 1 млрд рублей», — сообщает ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных документов стран Европейского союза.

«В частности, в ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами Российской Федерации в этих странах», — поясняет ЦОС.

Как действовали злоумышленники

ФСБ уточняет, что для хищения бюджетных денежных средств члены ОПГ предоставляли подложные договоры ипотечного займа, которые, как утверждали злоумышленники, были заключены между ГУП и физическими лицами.

«На основании указанных фиктивных документов на расчетные счета ГУП поступали денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались и присваивались членами группы», — сообщает пресс-служба.

Мошенники были задержаны в Ингушетии и Северной Осетии. В общей сложности правоохранительные органы провели 15 обысков по местам жительства и работы фигурантов данного уголовного дела.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Россия. Брянск. Задержание члена организованной группы, специализирующейся на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия»

«В рамках возбужденного ГУ МВД России по СКФО уголовного дела по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат) УК России проведено 15 обысковых мероприятий по местам жительства и работы задержанных на территории Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия — Алания, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. По результатам проведенных мероприятий фигурантам избрана мера пресечения. Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются», — заключили в ФСБ.

Что известно о мошенничестве правоохранителей и чиновников на Северном Кавказе

11 июня сотрудники ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии группу сотрудников правоохранительных органов и высокопоставленных чиновников по подозрению в хищении целевых субсидий на госпрограмму по развитию сельского хозяйства в регионе, сообщал ЦОС. Общий ущерб от их действий составил около 60 млн рублей.

«В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“. Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 миллионов рублей», — уточнялось в соответствующей публикации.

В особняках подозреваемых прошли обыски, в ходе которых силовики обнаружили позолоченный пистолет, восемь пар элитных часов, ювелирные украшения, несколько телефонов и 3 млн рублей наличными. Видео обысков публиковал Telegram-канал Mash.

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