«Есть президент, и хватит»: глава ХМАО о замене губернаторов нейросетью Глава ХМАО Комарова: в будущем нейросети могут заменить губернаторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наталья Комарова

В будущем российских чиновников и глав регионов могут заменить нейросети, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на проходящей в Москве выставке «Россия». По ее словам, которые приводит URA.RU, новые времена требуют новых решений.

Комарова считает, что искусственный интеллект может быть очень востребован в сфере государственного управления. При этом обязанности высшего руководства страны все равно останутся за человеком, добавила она.

Есть президент, и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки. Почему нет? Шутки шутками. Но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей, чтобы человеческий фактор негативно [не влиял], — объяснила губернатор.

Ранее общественник из Тюмени написал заявление в полицию на губернатора ХМАО с требованием проверить ее высказывания на дискредитацию Вооруженных сил России. Инцидент произошел 15 октября, когда Комарова проводила встречу с жителями Нижневартовска. Одна из местных жительниц, супруга мобилизованного, поинтересовалась, почему у бойцов из Югры не лучшее оснащение. Губернатор в свою очередь переадресовала этот вопрос Минобороны и заявила, что власти не были готовы к СВО.