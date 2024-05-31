«Есть ли предел?»: дочь Кадырова осудила «открытый геноцид» в Газе Дочь Кадырова назвала происходящее в Газе открытым геноцидом

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Хадижат, разместила в Telegram-канале публикацию, в которой осудила происходящее в секторе Газа. Она отметила, что «нелюди» вершат там открытый геноцид. Она также призвала молиться за жителей Палестины, отметив, что кадры из анклава вызывают у нее неутихающую боль и отчаяние.

236 дней непрерывного кровопролития. 236 дней открытого геноцида целого народа. Зверства нелюдей не щадят никого — ни детей, ни взрослых. Сколько это может продолжаться и есть ли вовсе предел!? Отсутствие ответов на данные вопросы и ужасающие кадры со священных земель опечалили сердце не утихающей болью и отчаянием, — отметила Кадырова.

Ранее Международный суд ООН заявил, что Израиль должен прекратить наступательные действия в городе Рафах в южной части сектора Газа. Также Тель-Авив обязан обеспечить доступ следователей в сектор Газа, говорится в постановлении.

Решение было принято в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР). Оно было поддержано 13 из 15 судей. Кроме того, постановление суда обязывает власти еврейского государства обеспечить сохранность всех доказательств предполагаемого геноцида.