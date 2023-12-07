Совфед России дал отмашку на начало предвыборной президентской кампании, которая должна завершиться 17 марта 2024 года. Таким образом, автоматически был положен конец различным спекуляциям о возможном переносе выборов по причине СВО. Впрочем, остается еще решить, пройдет ли голосование в один день или окажется растянутым на три. И, конечно, особое внимание в 2024 году будет уделено голосованию на новых российских территориях.
Главная интрига выборов
Парадокс этой кампании в том, что мы уже знаем: очевидно, соперников у действующего президента нет. И во многом выборы могут носить характер широкого референдума о доверии его политике в области защиты национальных интересов и укрепления государственного суверенитета. С другой стороны, Владимир Путин традиционно не спешит с объявлением своего выдвижения. Ведь этот шаг будет иметь глубоко символическое значение.
А вдруг Путин не будет выдвигаться? Такая возможность в теории тоже есть. Но уверенные действия президента на международной арене, закладывающие основы нового справедливого миропорядка, являются четкими сигналами, что он не остановится на полпути. И в ближайшие шесть лет продолжит укреплять Россию.
Пока же остается только гадать, объявит ли свое решение президент в ходе, например, намеченной на 14 декабря пресс-конференции. Или же все-таки подождет до 17 декабря, когда пройдет съезд «Единой России» на ВДНХ.
Впрочем, одно не исключает другого. Конечно, Владимир Путин пойдет на выборы как общенациональный лидер при поддержке многочисленных общественных движений и организаций, включая «Народный фронт». Но и традиционная опора на ведущую партию также вписывается в стратегию единения страны.
Кто будет в окончательных списках
Показательно, что парламентские партии, которые имеют возможность по закону участвовать в таких выборах, не спешат с проведением своих съездов. Они назначили их на конец декабря, явно имея в виду возможность как-то скорректировать свой курс. Но в принципе их действия не таят большой интриги. «Справедливая Россия» в очередной раз готова поддержать действующего президента при условии его выдвижения. А КПРФ и ЛДПР, скорее всего, выдвинут своих лидеров: Геннадия Зюганова и Леонида Слуцкого.
Фактически две старейшие партии будут бороться на грядущих выборах за второе престижное место. Особенно результат будет важен для Геннадия Зюганова, который в следующем году отпразднует 80 лет. Для него это явно последняя президентская кампания. И от полученного результата, как считается, зависят его возможности в выборе своего партийного преемника.
А что на либеральном фланге
В начале каждой избирательной кампании появляются немало самовыдвиженцев, которые намерены просто воспользоваться ситуацией, чтобы о себе заявить. Некоторые даже начинают собирать подписи в свою поддержку. Между тем на наших выборах всегда соревнуются «тысячи цветов». Представители разных направлений политической мысли.
На этот раз интрига сохраняется относительно того, кто будет представлять либеральный фланг и наше деловое сообщество. Видимо, шансом лишний раз напомнить о себе воспользуется основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Несмотря на личную встречу с президентом, продолжает колебаться гуру «Яблока», сторонник прекращения огня на Украине Григорий Явлинский, набравший на прошлых выборах чуть более 1% голосов. И явно уже не надеющийся реанимировать партию.
Сенсацией могло бы стать выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски, который в последнее время активно продвигает тезисы своей экономической программы с серьезной критикой политики Центробанка. Вот только не слишком удачное выступление на таких выборах Михаила Прохорова может ему послужить предостережением от такого эксперимента.
Читайте также:
Путина и Россию нельзя изолировать. И журнал Time с этим согласился
Станет ли Роман Абрамович новым Киссинджером?
Какие хозяева, такие и собаки: почему пес покусал президента Австрии
Названы иностранные языки, без которых не обойтись в 2023 году