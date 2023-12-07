Есть ли альтернатива Путину и надо ли ему выдвигаться на выборы 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совфед России дал отмашку на начало предвыборной президентской кампании, которая должна завершиться 17 марта 2024 года. Таким образом, автоматически был положен конец различным спекуляциям о возможном переносе выборов по причине СВО. Впрочем, остается еще решить, пройдет ли голосование в один день или окажется растянутым на три. И, конечно, особое внимание в 2024 году будет уделено голосованию на новых российских территориях.

Главная интрига выборов

Парадокс этой кампании в том, что мы уже знаем: очевидно, соперников у действующего президента нет. И во многом выборы могут носить характер широкого референдума о доверии его политике в области защиты национальных интересов и укрепления государственного суверенитета. С другой стороны, Владимир Путин традиционно не спешит с объявлением своего выдвижения. Ведь этот шаг будет иметь глубоко символическое значение.

А вдруг Путин не будет выдвигаться? Такая возможность в теории тоже есть. Но уверенные действия президента на международной арене, закладывающие основы нового справедливого миропорядка, являются четкими сигналами, что он не остановится на полпути. И в ближайшие шесть лет продолжит укреплять Россию.

Пока же остается только гадать, объявит ли свое решение президент в ходе, например, намеченной на 14 декабря пресс-конференции. Или же все-таки подождет до 17 декабря, когда пройдет съезд «Единой России» на ВДНХ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, одно не исключает другого. Конечно, Владимир Путин пойдет на выборы как общенациональный лидер при поддержке многочисленных общественных движений и организаций, включая «Народный фронт». Но и традиционная опора на ведущую партию также вписывается в стратегию единения страны.

Кто будет в окончательных списках

Показательно, что парламентские партии, которые имеют возможность по закону участвовать в таких выборах, не спешат с проведением своих съездов. Они назначили их на конец декабря, явно имея в виду возможность как-то скорректировать свой курс. Но в принципе их действия не таят большой интриги. «Справедливая Россия» в очередной раз готова поддержать действующего президента при условии его выдвижения. А КПРФ и ЛДПР, скорее всего, выдвинут своих лидеров: Геннадия Зюганова и Леонида Слуцкого.

Фактически две старейшие партии будут бороться на грядущих выборах за второе престижное место. Особенно результат будет важен для Геннадия Зюганова, который в следующем году отпразднует 80 лет. Для него это явно последняя президентская кампания. И от полученного результата, как считается, зависят его возможности в выборе своего партийного преемника.

А что на либеральном фланге

В начале каждой избирательной кампании появляются немало самовыдвиженцев, которые намерены просто воспользоваться ситуацией, чтобы о себе заявить. Некоторые даже начинают собирать подписи в свою поддержку. Между тем на наших выборах всегда соревнуются «тысячи цветов». Представители разных направлений политической мысли.

На этот раз интрига сохраняется относительно того, кто будет представлять либеральный фланг и наше деловое сообщество. Видимо, шансом лишний раз напомнить о себе воспользуется основатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Несмотря на личную встречу с президентом, продолжает колебаться гуру «Яблока», сторонник прекращения огня на Украине Григорий Явлинский, набравший на прошлых выборах чуть более 1% голосов. И явно уже не надеющийся реанимировать партию.

Сенсацией могло бы стать выдвижение бизнесмена Олега Дерипаски, который в последнее время активно продвигает тезисы своей экономической программы с серьезной критикой политики Центробанка. Вот только не слишком удачное выступление на таких выборах Михаила Прохорова может ему послужить предостережением от такого эксперимента.

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