«Если разобраться — враги»: Сладков об отношениях России и Чехии Сладков заявил о враждебных отношениях между Россией и Чехией

Фото: t.me/mchs_official

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале порассуждал об отношениях между Россией и Чехией и пришел к выводу, что государства находятся в состоянии вражды. В пример он привел торговые отношения двух стран, где товар поставляется по завышенным ценам, а также вспомнил хоккейный матч между командами этих государств, где чешские спортсмены проявили неуважение к оппонентам. По словам военкора, Чехия проявляла ненависть к России еще с давних времен.

Чехия — интересная страна <...>. Мы могли бы иметь продуктивные отношения, но мы, если разобраться, — враги. Ненависть к России у чехов идет еще с давних времен. <...> Однажды на чемпионате мира наши хоккеисты пошли поздравлять вратаря СССР Холичека с днюхой, подарили торт. А чехи сбросили этот торт нашим на голову из окна, — написал Сладков.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. В результате погибли 24 человека, более 100 получили ранения различной степени тяжести. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский позднее заявил, что постоянный представитель Чехии не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по поводу обстрела Белгорода, как того потребовала Москва, желая обсудить чешские поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что дипломаты явятся лишь в том случае, если Москва захочет обсудить вывод войск с территории Украины.