Ещё 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве

https://static.news.ru/photo/11ad1430-ab6a-11ea-b28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в столице умерли 53 человека, заразившиеся COVID-19.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией уточнили, что, таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 3138.

Всем скончавшимся пациентам ранее была диагностирована пневмония и лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции в организме.

На данный момент в городе выявлены 199 785 случаев заражения, за сутки заболели 1195 человек. Справились с болезнью 11 353 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, сложно понять причину низкой смертности среди заразившихся COVID-19 в России. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.