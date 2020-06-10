Россия

Ещё 53 пациента с коронавирусом скончались в Москве

01:31, 11 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в столице умерли 53 человека, заразившиеся COVID-19.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией уточнили, что, таким образом, общее число жертв коронавируса в Москве достигло 3138.

Всем скончавшимся пациентам ранее была диагностирована пневмония и лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции в организме.

На данный момент в городе выявлены 199 785 случаев заражения, за сутки заболели 1195 человек. Справились с болезнью 11 353 человека.

Как писал NEWS.ru ранее, сложно понять причину низкой смертности среди заразившихся COVID-19 в России. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

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