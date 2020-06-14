Ещё 119 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в России

https://static.news.ru/photo/8afbd4d2-ae14-11ea-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в РФ умерли 119 человек с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавирус.

Всем скончавшимся пациентам ранее была диагностирована пневмония и при тестировании подтверждено наличие коронавирусной инфекции в организме. Таким образом, число жертв коронавируса в России достигло 6948 человек.

В общей сложности, с начала пандемии заразились 528964 находящихся на территории РФ людей, из них у 8835 человек заболевание было выявлено в прошедшие сутки, отмечается, что 3198 человек или 36,2% из них болеют бессимптомно. Справились с болезнью и выписались 5409 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, естественная убыль населения России в январе—апреле 2020 года составила 160,3 тысячи человек. В 2019 году этот показатель был на уровне 148,2 тысячи. Такие данные приводит Росстат.