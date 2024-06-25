Еще одна страна осудила теракты в Дагестане МИД Бразилии осудил теракты в Дагестане

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Власти Бразилии осуждают теракты в Дагестане и выражают соболезнования семьям погибших, сообщили в МИД южноамериканской страны. Там отметили, что с ужасом узнали о нападениях в российском регионе в День Святой Троицы.

Бразилия выражает свою солидарность с народом и правительством Российской Федерации и вновь заявляет о своем решительном неприятии любых террористических актов, — говорится в публикации ведомства.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что число жертв терактов в Дагестане выросло до 25, пострадал 51 человек. Среди погибших 15 силовиков и пять гражданских. Личности еще пяти жертв пока не установлены. В крайне тяжелом состоянии остаются двое из раненых правоохранителей, врачи борются за их жизни. В тяжелом состоянии находятся 13 пострадавших. По данным канала, большая часть устроивших нападения радикалов ликвидированы.

Террористы 23 июня совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Как выяснили «Известия», террористы заранее планировали убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

В свою очередь зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что стрельбу в Дагестане нельзя ничем оправдать. Он подчеркнул, что убийством православного священника террористы продемонстрировали свою «дьявольскую сущность».