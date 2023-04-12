Еще один участник нападения в Брянской области арестован Суд заочно арестовал Огурцова, одного из соучастников нападения на села в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из сопричастных к нападению на приграничные населенные пункты Брянской области — Алексея Огурцова, передает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего судебного решения. Кроме того, он был объявлен в международный розыск.

Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Огурцова Алексея Романовича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Огурцова Алексея Романовича в Россию либо с момента его задержания, — указано в документе.

Ранее ему были предъявлены обвинения в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и незаконном обращении со взрывчатыми веществами (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Вина Огурцова в указанных преступлениях подтверждается доказательствами, включающими осмотр места происшествия, предметов и документов, показания пострадавших и свидетелей, заключения судебных экспертов и протоколы осмотра тел.

2 марта 2023 года украинские диверсанты вторглись в приграничный район Брянской области. Согласно официальным данным, двое погибли, ребенок 2012 года рождения получил ранения. ФСБ заявила о совместных действиях с Министерством обороны РФ по ликвидации вооруженных украинских националистов, нарушивших государственную границу. Президент России Владимир Путин назвал происшествие террористическим актом. Ответственность за вылазку взял на себя «Русский добровольческий корпус».

Следственный комитет РФ полагает, что одним из участников нападения стал житель Рыбинска Ярославской области Алексей Огурцов. В 2000-х годах он проживал в Москве, участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального, был активистом националистических организаций и посещал «Русские марши». Боясь уголовного преследования, в 2018 году Огурцов уехал на Украину. После начала СВО он присоединился к так называемому Русскому добровольческому корпусу, который стал частью ВСУ.

Ранее Басманный суд также заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на деревни Брянской области — Дениса Капустина. Он уже обжаловал заочный арест через адвоката.