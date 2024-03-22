Еще один IT-разработчик из США запретил россиянам использовать свой софт РБК: Autodesk с 20 марта запретила российским клиентам использовать свой софт

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский разработчик софта Autodesk запретил российским компаниям использовать свои программные продукты, сообщает РБК со ссылкой на заявление пресс-службы компании. Свое решение там объяснили 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который запрещает предоставление услуг для промышленного дизайна.

При этом отмечается, что разработчик объявил о прекращении работы на территории РФ еще в 2022 году, он также ликвидировал свое российское юрлицо. Однако пользоваться его сервисами было не запрещено.

[Клиенты Autodesk] не должны разрешать ни одной из российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги, — говорится в письме компании.

Ранее Microsoft и Amazon разослали российским компаниям письма, что закрывают для них доступ к своим облачным продуктам. Уточняется, что будет прекращен доступ как минимум к 50 таким облачным продуктам, например, Power BI и Dynamics CRM. Из-за ограниченной функциональности блокировка распространится «за пределы этих продуктов», а также на локальное ПО, лицензионные ключи перестанут быть активными.