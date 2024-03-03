Раскрыты подробности уничтожения второго танка Abrams в зоне СВО Второй танк Abrams в зоне СВО был уничтожен FPV-дроном «Упырь»

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Российские военнослужащие поразили еще один танк Abrams американского производства, и на этот раз тяжелую технику уничтожил FPV-дрон «Упырь», рассказал ТАСС представитель предприятия-производителя. По его словам, танк загорелся после двух попаданий.

Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания «Упырями», после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В, — сообщил представитель предприятия.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых видно уничтоженный танк. По словам репортера, сейчас их может быть больше.

На счету российских военных это как минимум уже второй танк Abrams. Первый был подбит несколькими днями ранее. Командир расчета БПЛА с позывным Рассвет поразил технику противника при помощи FPV-дрона «Пиранья».

Руководитель по связям с общественностью Симбирского конструкторского бюро ранее рассказал, что этот беспилотник способен работать на уникальных видеочастотах, что является его особенностью. По его словам, из-за этого он неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы. В ходе испытаний «Пиранья» стала единственным беспилотником, который смог противостоять РЭБ, отметил он.