ЕС утилизирует военную технику на Украине: новости СВО на вечер 17 марта Последние новости об СВО на Украине

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отправляя вооружение на Украину, Европа занимается «утилизацией старой ненужной техники». Так пресс-секретарь президента РФ отреагировал на информацию о новых поставках оружия ЕС Киеву. По его словам, новое оружие не поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.

17 марта кабмин Словакии принял решение о поставке Украине истребителей МиГ-29. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, с этим решением согласны президент страны Зузана Чапутова и спикер парламента Борис Коллар.

Когда именно и сколько истребителей Братислава передаст Киеву, Хегер не уточнил. По данным местных СМИ, на вооружении ВВС страны есть 11 МиГ-29.

Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. По словам президента страны Анджея Дуды, всего у Варшавы есть для Киева 10 таких самолетов. Он добавил, что на смену поставляемым Киеву МиГ-29 в Польшу прибудут FA-50 из Южной Кореи.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис также заявил, что Евросоюз выделит второй транш макрофинансовой помощи Украине на €1,5 млрд. По его словам, деньги будут переведены уже на следующей неделе. Он выразил надежду на то, что средства помогут Украине удовлетворить все необходимые потребности.

Издание Handelsblatt выяснило, что несколько стран ЕС планируют согласовать поставку Киеву миллиона снарядов до конца 2023 года. По данным издания, это может произойти уже на следующем заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 марта в Брюсселе.

Военный аналитик, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что Вооруженные силы Украины за все время спецоперации безвозвратно потеряли техники и вооружений на $150–200 млрд. Эксперт подчеркнул, что большую часть уничтоженной техники составляло вооружение, которые осталось после развала СССР. По его словам, речь идет о примерно 400 танках, десятках боевых самолетов, тысячах бронемашин.

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Он при этом оценил западные поставки оружия Киеву в $70 млрд. По его словам, эта сумма «постоянно расширяется».

В ходе проведения спецоперации 17 марта врио губернатора области Владимир Сальдо рассказал, что российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вооруженные силы России потопили баржу с украинскими десантниками, которые пытались переплыть Каховское водохранилище.

Минобороны добавило, что российские военнослужащие уничтожили под Харьковом и в ДНР радиолокационные станции ВСУ, а также до 135 украинских солдат. За последние сутки средствами ПВО перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, тактическая ракета «Точка-У», уничтожены 14 БПЛА.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли авиационные и артиллерийские удары по подразделениям украинской армии на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. При этом общие потери ВСУ за сутки в живой силе составили более 330 человек. Кроме того, украинские войска потеряли гаубицы Д-20 и Д-30, боевые машины РСЗО «Град», восемь боевых бронированных машин, самоходную артустановку «Акация» и другую технику. Помимо этого, были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Сотрудники Росгвардии в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ. Мужчину подозревают в передаче украинской стороне информации о размещении и передвижении российских войск, его передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу наградит летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper 14 марта. В ведомстве отметили, что летчики не применяли бортовое вооружение, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром.