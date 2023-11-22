Ерофеев, Улицкая и Сорокин отвергли обвинения в поддержке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Ерофеев

Российские писатели Людмила Улицкая, Владимир Сорокин и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке ВСУ, пишет РБК со ссылкой на их общее заявление. Ранее литераторов заподозрили в помощи украинским военным после того, как подписанная ими книга была продана на аукционе, а средства от продажи направлены в поддержку легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Речь идет об издании «Слово Ново. Выход», презентация которого прошла 18 октября в Берлине. Ерофеев, Улицкая и Сорокин подписали экземпляр, который был подарен галеристу Марату Гельману (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Позже он выставил книгу на торгах в Вильнюсе, где собирали средства в поддержку запрещенного легиона.

Нас, поставивших подписи на этой книге, СМИ РФ стали обвинять в поддержке ВСУ, а организация «Зов народа» подала заявление в СК и прокуратуру РФ с просьбой проверить нас на содействие терроризму. Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться, — говорится в заявлении писателей.

Ранее стало известно, что библиотеки Омска не стали избавляться от книг авторов-иноагентов. Оказалось, что в городских книгохранилищах можно найти произведения восьми писателей, получивших этот статус. Книги иноагентов не считаются запрещенными, но выдаются по особым правилам. Так, ими разрешается пользоваться лишь читателям старше 18 лет. Для подтверждения возраста библиотекари просят предъявить паспорт.