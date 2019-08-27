https://static.news.ru/photo/d1dee1b2-c8de-11e9-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zuma\TASS

Президент Турции Реджеп Эрдоган оценил совместную разработку «Объединенной авиастроительной корпорации» и китайской компании СОМАС – дальнемагистральный самолёт CR929.

Турецкому лидеру понравился уровень комфорта в салоне первого класса, а планировку эконом-класса он счёл слишком тесной.

Президент России Владимир Путин в ответ на соответствующее замечание Эрдогана пояснил, что расстояние между пассажирскими креслами будет устанавливаться по желанию авиакомпании-заказчика в зависимости от дальности полёта, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Эрдоган заинтересовался новейшим российским истребителем Су-57. В ходе МАКС-2019 он поинтересовался у Путина, может ли турецкая сторона приобрести боевую машину, и получил утвердительный ответ.