Ералаш — футболист, огоньки без Киркорова, дожди в Москве: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Исполнитель роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников решил стать футболистом, участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой массово убирают из новогодних эфиров, москвичам пообещали дождь в последний день уходящего года — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Из актеров в спортсмены: что задумал Ералаш

Российский актер Ярослав Могильников, получивший известность после роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной РФ по футболу Валерию Карпину и попросил взять его в команду. Видеообращение молодого артиста опубликовали в Telegram-канале футбольной сборной. Как заявил Могильников, он покажет всем, что в национальной команде «играют пацаны, а не чушпаны».

«Йоу, привет, сборная! С наступающим вас. Это самое... Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — заявил актер.

В ответ Карпин сообщил, что не против взять его в состав сборной России. По словам главного тренера, Могильников обязательно попадет в группу пацанов.

«Давай мы сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, кто чушпаны. Тебя, как реального пацана, вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо тебя», — предложил Карпин.

До того как освоить актерское мастерство, Ярослав зарекомендовал себя как поклонник футбола. По данным СМИ, в стенах детско-юношеской спортивной школы мальчик ежедневно занимался спортом и являлся полузащитником юношеской сборной Лысьвы.

Могильникову всего 16 лет, но уже более года он работает в кинематографе. До «Слова пацана» молодой человек успел сняться в таких картинах, как «Папаша в бегах», «Иван Семенов: Большой поход» и «Подельники». Также в производстве находится сериал «Юг», где актер получил главную роль.

Фото: Пресс-служба Wink

Кроме того, юноша попал в сторис в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) американского рэпера Канье Уэста. На фото артист позирует в лонгсливе Vultures, который придумал дизайнер Гоша Рубчинский в рамках мерча для грядущего одноименного альбома музыканта. Сначала фото звезды «Слова пацана» появились в аккаунте Рубчинского, потом один из снимков репостнул Канье Уэст.

Также появились сведения о возможном продолжении сериала. Режиссер Жора Крыжовников намекнул, что создатели фильма «Слово пацана. Кровь на асфальте» уже обсуждают второй сезон проекта. Так, в своем Instagram Крыжовников опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым.

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал фото режиссер.

Подписчики Крыжовникова в комментариях к посту разделились на два лагеря. Одни поприветствовали идею продолжить историю казанских подростков, а другие, наоборот, выразили мнение, что новый сезон может испортить впечатление от первого.

Киркорова и Лолиту вырезали из новогодних эфиров

Холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из новогодних эфиров участников «голой» вечеринки певца Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, сообщает KP.RU со ссылкой на источники. В свою очередь телеканал НТВ решил сильно урезать показ этих звезд на своих шоу, поскольку полностью убрать их из телеэфира не представляется возможным — они являются главными ведущими двух программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ, уточняет издание.

«Похоже, что руководители телеканалов переговорили друг с другом и приняли решение, что просто так пропустить эту вакханалию нельзя. <...> Тем не менее руководители каналов поступили правильно, максимально ограничив их присутствие в новогодних передачах? Уверены, да. Как сделали и организаторы разного рода корпоративов, массово отменившие участие этих звезд. Как это сделали и многие рекламные агентства», — говорится в материале.

Эту информацию также подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, участников «голой» вечеринки Ивлеевой уже убрали из шоу на федеральных каналах. Она отметила, что некоторым каналам пришлось «по секундам» вырезать из своих программ артистов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

«Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах. Уже вырезали. Каналы записывали новогодние шоу, как всегда, еще месяц назад. Когда ничто, как говорится, не предвещало. В итоге Первому и „России 1“ пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова», — отметила журналистка.

Симоньян добавила, что артисты в «максимально усеченном виде» появятся на НТВ, поскольку они ведут финалы сразу двух шоу. Переснимать или вовсе не выпускать эти передачи оказалось бы слишком болезненным для участников, отметила медиаменеджер. Кроме того, по ее словам, ТНТ решил полностью переснять кусок фильма, в котором играл роль Киркоров.

Также журналистка обратилась с новогодним пожеланием к участникам вечеринки. Симоньян посоветовала им искупить вину, но не кровью, а деньгами, вложив средства в благотворительность.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров, Лолита Милявская

Несмотря на то что звезды шоу-бизнеса принесли извинения всем, кого оскорбили их поведение и внешний вид на вечеринке, скандал вокруг них не утихает. Так, российское авторское сообщество подало иск к певцу Филиппу Киркорову в Арбитражный суд столицы. Согласно данным, опубликованным на сайте картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составила 2 млн рублей.

Однако не уточняется, какие именно претензии возникли у сообщества к исполнителю. Известно, что организация занимается управлением авторскими правами, например выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или приобретения композиций незаконным путем.

При этом шансонье Михаил Шуфутинский и певица Люся Чеботина пострадали из-за решения Киркорова поучаствовать в «голой» вечеринке, пишет MK.RU. По данным издания, поскольку короля эстрады убрали из новогодних ТВ-шоу, зрители не увидят новую совместную песню трех артистов.

Как прогнозирует MK.RU, теперь выступление Шуфутинского, Чеботиной и Киркорова не состоится. Шансонье говорил, что они создали особенный трек, который понравился бы многим слушателям.

«Он меня заразил этой песней. Филипп мне сказал, что больше никого не представляет в этой композиции. Я послушал и согласился. Филипп — классный артист! Я получил удовольствие», — делился Шуфутинский еще до скандала с вечеринкой.

По информации издания, некоторую выгоду от произошедшего Чеботиной все же удалось получить — ее пригласили заменить исполнителя хита «Цвет настроения синий» на «Зимнем Show» в Москве 1 января.

Также небольшой шанс «реабилитироваться» получила Лолита. Так, журналисты казанского портала 116.ru решили пригласить российскую певицу на корпоратив на фоне отмены ее концертов. Артистка не сразу приняла предложение, но все же согласилась выступить. Лолита объяснила, что организовать выступление будет накладно, так как у нее большая команда, а в новогодний период могут возникнуть проблемы с билетами на поезд.

«Это коллектив, 11 человек. Аппаратура, билеты, для вас геморрой. И не думаю, что есть билеты на поезд», — ответила певица.

При этом артистка подтвердила, что сейчас ее график значительно освободился. Кроме того, Лолита призналась, что ее удивило предложение.

«Даже удивляюсь вам. Конечно, всё пройдет. Даже просто спасибо за предложение», — добавила артистка.

Москвичи остались без праздничной погоды в последний день года

Жителей Москвы 31 декабря ждут дождь, снег, гололед и 0 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, предупредил синоптик, в столицу придет порывистый, северо-западный ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«В Москве облачно, кратковременные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, к вечеру — гололедица. Температура воздуха днем в мегаполисе около 0, по области минус 3 — плюс 2 градуса, вечером резкое понижение до минус 4–9 градусов», — рассказал Тишковец.

Вместе с тем метеоролог Александр Шувалов предупредил, что в новогоднюю ночь в Московском регионе ожидается серьезный мороз, столбики термометров опустятся до минус 10–15 градусов. Он пояснил, что похолодание начнется 31 декабря, оно вызвано сменой ветра в северной части региона на северо-восточный. Синоптик отметил, что холода продержатся всю следующую неделю, отклонение от нормы составит порядка 15 градусов, а температура воздуха достигнет минус 20.

«Так что в новогоднюю ночь будет весьма серьезный мороз, и никаким плюсом уже не пахнет. Будет порядка 10–15 градусов мороза. <...> Сегодня и завтра — тенденция к понижению температуры во второй половине дня. Она пойдет исключительно аномальным ходом, не повышение, а именно понижение, понижение резкое, неприятное, сопровождаемое ледяным ветром», — сказал прогнозист.

Шувалов добавил, что погода особо не будет отличаться по отдельным округам. Сильного ветра не ожидается, однако он все равно усугубит ощущение холода, которое ждет жителей Подмосковья 31 декабря, на следующий день и все новогодние каникулы, уточнил он.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Западной Сибири 31 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Он отметил, что небывало теплая погода будет стоять в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской области, Алтайском крае и в Республике Алтай.

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