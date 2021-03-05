«ЭпиВакКорона» будет доступна для массовой вакцинации к концу марта

https://static.news.ru/photo/272f5d02-7da8-11eb-8c2a-96000091f725_660.jpg Фото: Роспотребнадзор

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна для россиян в рамках массовой вакцинации во второй половине текущего месяца. Об этом рассказал руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»], — заявил Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Массовая вакцинация населения в России стартовала 18 января. В настоящее время граждан прививают преимущественно вакциной «Спутник V». Кроме неё в стране зарегистрированы ещё две вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ранее, что страна не испытывает дефицита вакцин. Он также отметил, что темпы вакцинации будут наращиваться.

Как сообщал NEWS.ru, применение российской вакцины «ЭпиВакКорона» одобрили для людей старше 60 лет. Исследования показали, что для этой категории людей вакцина безопасна и даёт хороший иммуногенный результат.