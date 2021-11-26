Епископа отстранили в Москве из-за видео с «ударом» священника

Епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) временно освобождён от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырём и от исполнения функций помощника первого патриаршего викария по Москве. Такое решение принял патриарх Московской и всея Руси Кирилл. Причиной стало видео с «ударом» священника во время литургии.

Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, — говорится в патриаршем распоряжении, опубликованном на сайте Московской городской патриархии.

Временное управление монастырём поручено митрополиту Каширскому Феогносту, викарством — епископу Верейскому Пантелеимону.

Ранее в Интернете появилось видео, на котором, предположительно, в ходе богослужения епископ замахивается или ударяет священника. По словам автора видеоролика, инцидент произошёл в Андреевском мужском монастыре в Москве, возглавляемом епископом Мытищинским Феофилактом с июля 2013 года.

Источник в Московской патриархии сообщил РИА Новости, что подобное поведение, продемонстрированное епископом, не может иметь нравственных оправданий.

Ранее сообщалось, что скандал произошёл в Киеве между епископом Православной церкви Украины и его соседкой по многоквартирному дому. В результате бытового конфликта дело дошло до рукоприкладства.