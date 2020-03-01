https://static.news.ru/photo/bb7c52d0-5bc1-11ea-91e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/Global Look Press

NASA зафиксировало снижение концентрации выхлопных газов и других выбросов в атмосфере китайских городов, где действует карантин по коронавирусу COVID-19. Учёные признали это позитивным эффектом эпидемии.

Как отметили в Американском космическом агентстве, остановка предприятий и транспортные ограничения привели к экономическим потерям, но сильно улучшили экологическую обстановку. В центральных и восточных районах Китая концентрация вредных веществ снизилась на 10-30%.

Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора, — цитирует Lenta.ru заявление NASA.

Исследователи добавили, что финансовый кризис 2008 года тоже привёл к снижению вредных выбросов, но тогда процесс прошёл постепенно.

Как писал NEWS.ru, к 1 марта китайский коронавирус поразил 87 тысяч человек. Погибли около 3 тысяч заболевших, выздоровели почти 43 тысячи.