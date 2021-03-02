Эпидемиолог заявил, что в РФ не прошла ещё первая волна коронавируса

https://static.news.ru/photo/a83a0840-7b58-11eb-a638-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия ещё не прошла первую волну коронавируса и сейчас находится в стадии снижения инфекционного процесса, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Мы с вами ещё первую волну не пережили, потому что классика жанра — ноль, подъём, ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта. Мы переживали осенне-весенние подъёмы, а сейчас в стадии стабилизации, снижения инфекционного эпидпроцесса. По сути, мы живём ещё в первой волне, — заявил в эфире Первого канала Горелов.

Он выступил за вакцинацию от коронавируса вне зависимости от того, болел человек или не болел. Масштаб производства вакцин сейчас позволяет прививаться и тем, и другим. К тому же, по словам Горелова, у 18% пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела к этой инфекции не вырабатываются вовсе.

Как писал NEWS.ru, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя она уже идёт на спад. По её мнению, у населения ещё не сформировался иммунитет, поэтому и говорить об окончании пандемии рано. Она также подчеркнула, что сейчас важно соблюдать меры безопасности: носить маски, следить за гигиеной и социальной дистанцией, чтобы «не помогать» коронавирусу мутировать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились уже более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли.