Эпидемиолог спрогнозировал угасание коронавируса

https://static.news.ru/photo/64c05596-4855-11eb-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В следующем году пандемия коронавируса будет угасать, заявил академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадим Покровский. При этом он отметил, что человечеству так и не удастся справиться с распространением других опасных заболеваний, таких как туберкулёз, ВИЧ-инфекция и малярия.

В будущем году нас ждёт угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением. К сожалению, у нас так и останутся туберкулёз, ВИЧ-инфекция и малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними ещё труднее, поскольку вакцин до сих пор, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Покровский.

Академик также высказался по поводу чумы, призвав не бояться этого заболевания. По словам Покровского, методика её лечения известна и проста, и все случаи этого заболевания отслеживают специалисты.

Как писал NEWS.ru, по числу заболевших коронавирусом Россия находится на четвёртом месте. За прошедшие сутки COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей российских регионов. Всего за время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек. Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке (0,2%), в Еврейской АО (0,4%) и Республике Тыва (0,5%). Наибольшее число заражённых COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (6620), Санкт-Петербурге (3761) и Подмосковье (1609).

За весь период от коронавируса вылечились 2 450 829 жителей России (+24 390 за сутки), скончались от инфекции 54 778 человек (+552 за сутки).